'Щось велике пробігло через двір': в оливках виявили справжнє чудовище

Істота має агресивний характер і може завдати болючого укусу.

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Гігантський павук прибув до Англії разом із вантажем з Іспанії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Разом з оливками до Британії потрапив гігантський хищак

Отруйний макрофел вперше виявлений у Великій Британії

Разом із вантажем оливок, що прибув із Кордови до Великої Британії, несподівано потрапив один із найбільших павуків Європи – іспанський воронкоподібний макрофел (Macrothele calpeiana), довжина якого сягала 34 мм. Про цей випадок повідомило видання Daily Mail, пише Главред.

Власник дитячого садка, куди доставили вантаж, розповів, що павука помітив його син під час розвантаження товару.

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"Мій син, який був за кермом навантажувача, побачив це краєм ока, проїжджаючи повз. Він зателефонував мені й сказав, що щось велике пробігло через двір", — каже чоловік.

Цей вид павуків має чорне атласне забарвлення і вважається найбільшим у Європі. Самці досягають довжини до 30 мм, а самиці можуть виростати до 34 мм. Зазвичай макрофел мешкає на Піренейському півострові (Іспанія, Португалія, Гібралтар, південна Франція), а також на півночі Африки. У Великій Британії його досі не зустрічали.

Цей павук – єдиний серед європейських представників свого роду, який охороняється міжнародними договорами, зокрема Бернською конвенцією.

За інформацією Британського археологічного товариства, макрофел має агресивний характер і може завдати болючого укусу, хоча його отрута не становить смертельної небезпеки для людини. Він мешкає у воронкоподібній павутині, більшість часу проводить у своєму гнізді, а на полювання виходить уночі.

Фахівці зазначають, що самці цього виду досягають статевої зрілості після восьми линянь і півтора року життя, після чого гинуть після розмноження. Самиці, у свою чергу, дозрівають після дев’яти линянь і відкладають до 100 яєць.

Цікаво, що макрофел відзначається надзвичайно великим апетитом – він полює не лише на комах, а й на дрібних хребетних.

До речі,у бананах також неочікувано виявили живого гостя.

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Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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