7 простих і корисних правил: як підготувати велосипед на зиму

Підготовка велосипеда до зими — це справжня інвестиція у вашу безпеку, збереження обладнання та задоволення від поїздок у складних умовах.

https://glavred.net/life/7-prostyh-i-poleznyh-pravil-kak-podgotovit-velosiped-na-zimu-10605845.html Посилання скопійоване

Як правильно підготувати велосипед до холодів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Зимовий період уже розпочався, і попереду нас чекають кілька місяців дощової, вітряної та холодної погоди. Тому важливо підготувати велосипед до таких умов. Оптимальним варіантом було б мати окремий велосипед для зими, пристосований до складних погодних умов.

Але якщо ви збираєтеся використовувати один і той самий велосипед упродовж усього року, ось декілька порад від експертів gironaprosport, як зробити це правильно.

Цікаві факти про велосипеди Велосипе́д — транспортний засіб, який приводить в рух сила людських м'язів, що передається на ведуче(і) колесо(а). Зазвичай велосипеди мають два колеса; бувають також триколісні велосипеди та інші, екзотичніші — одноколісні, чотириколісні тощо. відео дня Нині у світі використовується понад мільярд велосипедів; таким чином велосипед — найрозповсюдженіший транспортний засіб. Він став таким завдяки низькій вартості (включно з вартістю експлуатації), невеликій вазі та розмірам, відсутності потреби в пальному та елементах безпеки. У розвинутих країнах сучасного світу велосипеди набувають популярності завдяки спортивному навантаженню та екологічній чистоті. У 2005 році за підсумками опитування громадської думки Великої Британії велосипед названо найвизначнішим технічним винаходом від 1800 року. За нього проголосувало більше опитаних, ніж за інші винаходи разом узяті. Тайвань — один із провідних виробників велосипедів у світі. В період з 1950 до 2007 року виробництво велосипедів зросло в чотири рази, за даними Інституту політики Землі[en] — американської організації із захисту навколишнього середовища, за цей же період виробництво автомобілів збільшилося тільки у вдвічі. Причиною зростання вважають ціни на паливо і транспортні затори в містах, і ця тенденція зберігається, пише Вікіпедія.

Заміна шин

Найперше, що потрібно зробити — це вибрати шини, які добре впораються з вологими та брудними дорогами. Замініть літні шини на більш міцні та з гарним боковим зчепленням. Краще вибирати важчі й щільніші шини, деякі з них мають захист від проколів, що дуже зручно для зимових умов.

Безкамерні шини

Щоб уникнути проколів, можна перейти на безкамерні шини, якщо ваші колеса підтримують таку можливість. Це значно покращить керованість велосипедом.

Правильний тиск у шинах

Коректний тиск у шинах залежить від умов їзди. Менший тиск забезпечує краще зчеплення з дорогою і більший комфорт. Існує міф, що низький тиск призводить до проколів, але це не так.

Чистка та захист рами

Після кожної поїздки велосипед слід одразу мити, оскільки мокрий бруд легше видаляється. Також рекомендується наносити віск на раму для захисту та полегшення подальшого догляду.

Догляд за ланцюгом

Ланцюг потрібно чистити після кожної поїздки і використовувати спеціальне мастило. Звичайне "мокре" мастило може притягувати більше бруду і навіть зашкодити дисковим гальмам, тому краще обирати воскове мастило.

Дрібні деталі

Перед початком зими необхідно змастити всі маленькі гвинти на велосипеді, щоб запобігти їх іржавінню.

Перевірка тросів і гальмівних колодок

Перед зимою варто оглянути всі троси і замінити ті, що зносилися. Також потрібно перевірити гальмівні колодки. Органічні колодки забезпечують чудове гальмування, але швидко зношуються у вологу погоду, тоді як металеві колодки служать довше, хоч і можуть видавати скрип у мокрих умовах.

Освітлення

Для безпеки не забудьте додати додаткові ліхтарі на велосипед, особливо в темний час доби.

До речі, велосипедистів це також стосується. Главред пояснив, що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред