Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

7 простих і корисних правил: як підготувати велосипед на зиму

Даяна Швець
16 жовтня 2024, 16:05
55
Підготовка велосипеда до зими — це справжня інвестиція у вашу безпеку, збереження обладнання та задоволення від поїздок у складних умовах.
зима, велосипед
Як правильно підготувати велосипед до холодів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Зимовий період уже розпочався, і попереду нас чекають кілька місяців дощової, вітряної та холодної погоди. Тому важливо підготувати велосипед до таких умов. Оптимальним варіантом було б мати окремий велосипед для зими, пристосований до складних погодних умов.

Але якщо ви збираєтеся використовувати один і той самий велосипед упродовж усього року, ось декілька порад від експертів gironaprosport, як зробити це правильно.

Цікаві факти про велосипеди

Велосипе́д — транспортний засіб, який приводить в рух сила людських м'язів, що передається на ведуче(і) колесо(а). Зазвичай велосипеди мають два колеса; бувають також триколісні велосипеди та інші, екзотичніші — одноколісні, чотириколісні тощо.

відео дня

Нині у світі використовується понад мільярд велосипедів; таким чином велосипед — найрозповсюдженіший транспортний засіб.

Він став таким завдяки низькій вартості (включно з вартістю експлуатації), невеликій вазі та розмірам, відсутності потреби в пальному та елементах безпеки. У розвинутих країнах сучасного світу велосипеди набувають популярності завдяки спортивному навантаженню та екологічній чистоті.

У 2005 році за підсумками опитування громадської думки Великої Британії велосипед названо найвизначнішим технічним винаходом від 1800 року. За нього проголосувало більше опитаних, ніж за інші винаходи разом узяті.

Тайвань — один із провідних виробників велосипедів у світі.

В період з 1950 до 2007 року виробництво велосипедів зросло в чотири рази, за даними Інституту політики Землі[en] — американської організації із захисту навколишнього середовища, за цей же період виробництво автомобілів збільшилося тільки у вдвічі. Причиною зростання вважають ціни на паливо і транспортні затори в містах, і ця тенденція зберігається, пише Вікіпедія.

Заміна шин

Найперше, що потрібно зробити — це вибрати шини, які добре впораються з вологими та брудними дорогами. Замініть літні шини на більш міцні та з гарним боковим зчепленням. Краще вибирати важчі й щільніші шини, деякі з них мають захист від проколів, що дуже зручно для зимових умов.

Безкамерні шини

Щоб уникнути проколів, можна перейти на безкамерні шини, якщо ваші колеса підтримують таку можливість. Це значно покращить керованість велосипедом.

Правильний тиск у шинах

Коректний тиск у шинах залежить від умов їзди. Менший тиск забезпечує краще зчеплення з дорогою і більший комфорт. Існує міф, що низький тиск призводить до проколів, але це не так.

Чистка та захист рами

Після кожної поїздки велосипед слід одразу мити, оскільки мокрий бруд легше видаляється. Також рекомендується наносити віск на раму для захисту та полегшення подальшого догляду.

Догляд за ланцюгом

Ланцюг потрібно чистити після кожної поїздки і використовувати спеціальне мастило. Звичайне "мокре" мастило може притягувати більше бруду і навіть зашкодити дисковим гальмам, тому краще обирати воскове мастило.

Дрібні деталі

Перед початком зими необхідно змастити всі маленькі гвинти на велосипеді, щоб запобігти їх іржавінню.

Перевірка тросів і гальмівних колодок

Перед зимою варто оглянути всі троси і замінити ті, що зносилися. Також потрібно перевірити гальмівні колодки. Органічні колодки забезпечують чудове гальмування, але швидко зношуються у вологу погоду, тоді як металеві колодки служать довше, хоч і можуть видавати скрип у мокрих умовах.

Освітлення

Для безпеки не забудьте додати додаткові ліхтарі на велосипед, особливо в темний час доби.

До речі, велосипедистів це також стосується. Главред пояснив, що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

велоспорт велогонка велосипеди похолодання
Реклама

Головне за день

Більше
"Зливав" ворогу дані та підтримував РФ: СБУ затримали посадовця "Укренерго"

"Зливав" ворогу дані та підтримував РФ: СБУ затримали посадовця "Укренерго"

17:04Україна
Запрошення України до НАТО: названо сценарій і терміни

Запрошення України до НАТО: названо сценарій і терміни

16:09Політика
У Німеччині готові до переговорів із Путіним: Шольц назвав головну умову діалогу

У Німеччині готові до переговорів із Путіним: Шольц назвав головну умову діалогу

16:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумф

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумф

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

Останні новини

17:04

"Зливав" ворогу дані та підтримував РФ: СБУ затримали посадовця "Укренерго"

16:32

Палає 800 метрів квадратних: на військовому аеродромі у Підмосков'ї спалахнула пожежаВідео

16:22

Долар знову "росте": який курс чекає на українців

16:21

"Біжи, поки не пізно!", – військових обурило звернення мера Дніпра Філатова

16:09

Запрошення України до НАТО: названо сценарій і терміни

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій КлочокФормат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок
16:06

У Німеччині готові до переговорів із Путіним: Шольц назвав головну умову діалогу

16:05

7 простих і корисних правил: як підготувати велосипед на зиму

16:00

Будуть свіжі аж до весни: 3 найкращі способи, як зберігати зимові яблукаВідео

15:59

Популярний український актор потрапив у ДТП на мотоциклі: "Не знаю, що було б"

Реклама
15:54

4 знаки зодіаку яких тягне до колишніх

15:33

Байден їде в Берлін: чому США та РФ фактично заявили про переговори - Клочок

15:33

Загострює ситуацію: КНДР заявила про 1,4 млн охочих служити в армії

15:31

Навіть терти не доведеться: як позбутися вапняного нальоту в унітазі

15:26

"Ймовірність висока": Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО

15:26

Ухвалення плану перемоги: Зеленський дав союзникам лише три місяці - AP

15:10

Бойфренд Лорак уже мучиться в терористичній Москві

15:10

Україна готує "вибухову операцію" в Криму: військові цілі ворога будуть знищені

15:03

Україна воює з трьома країнами: Зеленський жорстко розніс пособників Путіна

14:59

Раміна Есхакзай показала, які подарунки отримує від ексміністра Дмитра Кулеби

14:55

Пенсії в Україні підвищили, але дещо їх "з'їло": в Раді пояснили ситуацію

Реклама
14:54

"Не пізніше": Зеленський зробив новий прогноз щодо закінчення війни - кінцева дата

14:37

Дуже поганий знак: куди не можна дивитися 17 жовтня - прикмети

14:12

"Кохання напрокат": на телеканалі Бігуді відбудеться довгоочікувана прем'єра популярної турецької мелодрами

14:03

Вдарять заморозки -4 градуси: Україну накриє антициклон Werner

14:03

Треба знайти число 58 за 7 секунд: каверзна загадка для найкмітливіших

13:59

"Питання майбутнього": Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО

13:51

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Близнюкам - чудовий день, Дівам - удача до абсурду

13:49

У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна

13:49

Проривні рішення чи марні надії: що принесе Україні візит Байдена до Німеччини

13:32

Може забезпечити чартерні рейси: в ОП прокоментували перше відкриття аеропорту

13:25

Загадка природи: чому лайм тоне, а лимон плаває - відповідь знають лише геніїВідео

13:24

Навіщо насправді одягати хустку до церкви - у ПЦУ пояснили

13:03

Бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині: деталі потужної операції

13:01

"Пухлину видалити не можуть": у знаменитого російського актора-путініста діагностували рак

12:55

Це не Донбас: армія РФ визначила неочікуваний напрямок як один зі стратегічних

12:36

Потужний пакет стримування РФ: Україна готує ультиматум для Путіна - Зеленський

12:25

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить

12:21

"Автомобіль з крильцями": що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах

12:15

"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

12:09

Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі

Реклама
12:02

РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

11:45

"Рамштайна" більше не буде": в НАТО готуються кардинальні рішення - Клочок

11:29

Матері путіністки Шукшиної стало гірше

11:17

У мікробів немає шансів: які речі з секонд-хенду слід завжди дезінфікувати

11:16

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумфВідео

11:15

"На межі можливого": командир розкрив серйозну проблему для ЗСУ на фронті

11:11

РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході – ЗМІ

11:06

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Мавпам - занепокоєння, Коням - невдачі

11:03

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

10:36

Що ви побачили першим: ілюзія за 5 хвилин покаже, наскільки ви креативні

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціНародні прикметиОптичні ілюзіїСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти