"Автомобіль з крильцями": що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах

Варто звернути увагу, що він має важливе попередження.

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На дорогах появився новий цікавий знак / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: autotheme

Незвичайний дорожній знак, який раніше можна було побачити лише на дорогах Бельгії, зустрічається у кількох інших країнах Європи. Однак в майбутньому такий знак може з'явитися у тому числі й в Україні. Експерти UaMotors привідкрили завісу таємничості незвичного знаку "автомобіль з крилами".

Він часто вводить розгублених водіїв в ступор, адже не завжди виходить одразу зрозуміти значення. І лише частково його форма та символи допомагають здогадатися про призначення. Варто звернути увагу, що він має важливе попередження: знак інформує про можливість затоплення дороги, що становить загрозу для автомобілів.

Як застерігають спеціалісти, аквапланування – це дійсно небезпечне явище. Шини втрачають контакт із дорогою через шар води, що накопичується між ними та поверхнею.

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Коли протектор шини не здатний відводити воду, виникає так званий "водяний клин", що призводить до втрати контролю над авто і підвищує ризик аварій.

У такій ситуації важливо знизити швидкість, адже "повільніше їдеш – далі доїдеш".

Через шторм "Борис" у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії та Німеччині на деяких ділянках доріг досі залишаються підтоплені місця. Хоча вода вже спала у багатьох регіонах, в низинах все ще можна побачити потоки води, які перетинають дороги. Це створило необхідність попереджати водіїв про небезпеку аквапланування.

Чому не заводиться машина - основні причини Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми з запуском двигуна, що можуть виникнути через несправний стартер або проблеми з системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.

Таким чином, білий автомобіль із крилами на блакитному фоні – це важливий знак. Однак багато водіїв ще не знають його точного значення, оскільки він не прописаний у чинних правилах дорожнього руху. Однак в майбутньому такий знак може з'явитися на дорогах різних країн, у тому числі й України.

Правила дорожнього руху - останні новини

Нагадаємо, що зимовий сезон є завжди періодом підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, тому в Україні вводять обмеження швидкості.

Також Главред розказував, що означає дорожній знак трикутник з лініями. Більшість людей сприймають його неправильно.

Главред вирішив розібратись ще у одному надважливому питанні - чи можна на односторонньому русі їхати задом. Не на всіх ділянках дороги це можна робити.

А ось цю річ має знати кожен водій - експерти пояснили, що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка. У ПДР цей дорожній знак має власний порядковий номер.

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