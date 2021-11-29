Вперше в історії українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії

Українська школярка перемогла на міжнародному конкурсі поезії / glavcom.ua

15-річна учениця українського ліцею Анна-Марія Баландіна виборола перемогу у міжнародному конкурсі поезії Poésie en liberté. Школярка представила у Парижі власний вірш французькою мовою – Le Caricaturiste ("Карикатурист").

Дівчина навчається у французькому ліцеї імені Анни Київської у Києві, повідомляє Главком.

Премію Deuxième Prix переможниці традиційно вручив мер п’ятого округу Парижу. Нагородження відбулося в урочистій залі засідань біля Пантеону.

Після конкурсу юна українка зустрілася з послом України у Франції Вадимом Омельченком. Школярка зазначила, що для неї ця перемога є честю.

"Для мене є честю принести Україні та ліцеєві імені Анни Київської цю перемогу. Тим більше, що раніше українці в цьому конкурсі не перемагали", - сказала дівчина.

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читайте такожЄвробачення 2022: оголошено список країн-учасниць музичного конкурсуТакий конкурс проводять уже декілька десятиліть – вперше він відбувся у Франції у 1998 році. У ньому беруть участь навчальні заклади з усього світу, у яких навчання відбувається французькою мовою. Українка перемогла у такому престижному конкурсі вперше.

Переможці конкурсу мають можливість видати збірку своїх творів в одному з найвідоміших видавництв. Після друку збірку отримають усі без винятку бібліотеки Франції.

Нагадаємо, у шоу "Танці з зірками" перемогла пара актора Артура Логая і танцівниці Анни Кареліної. Грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни відбувся 28 листопада.

Раніше повідомлялося, що учасниця шоу "Холостяк" перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021. 27-річна Анна Неплях з Дніпра представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2021 вже в грудні цього року. Конкурс відбудеться в Ізраїлі.

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