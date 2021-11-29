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Переможець Танців з зірками Артур Логай не стримав емоції за лаштунками: "Я все ще не усвідомлюю, що відбулось"

29 листопада 2021, 12:29

У стані ейфорії актор зробив партнерці по танцях Кареліній незвичайний подарунок.

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Хто переміг у 8 сезоні Танців з зірками? / Пресслужба

Вчора на телеканалі 1+1 відбувся грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни Танці з зірками. За рішеннім суддів та глядачів, які протягом всього тижня голосували за своїх фаворитів, перемогла пара актора, зірки серіалу Моя улюблена Страшко Артура Логая та танцівниці Анни Кареліної.

Після оголошення переможців Артур не міг стримати емоцій: "Я безмежно вдячний цьому шоу за те, що вся країна дізналася, що в Україні є зірка на ім'я Анна Кареліна. Я прийшов сюди, щоб сказати людям, що можливо все, і вони мене почули. Вірте в себе, в свою мрію".

А за лаштунками Артур додав: "Зараз я не розумію, що відбувається. Зранку лише сказав собі: не важливо, яким буде результат, просто видихни, вийдіть на паркет та відтанцюйте останні три транці так, щоб самим сподобалося. Коли ми стояли на оголошенні результатів, то звичайно хотілося почути наші імена, але я все ще не усвідомлюю, що це відбулось".

Також вчора в ефірі Артур нарешті розкрив інтригу і показав, що було в коробочці, яку він подарував Ані під час прямого ефіру шоу Твій день перед фіналом. Від усіх чоловіків родини Логай Аня отримала на пам’ять прикрасу з зображенням зірки.

"Я хочу, щоб частинка сім’ї Логаїв завжди була з тобою. Це тобі нагадування, що ти справжня зірка, і не лише в танцях", - прокоментував подарунок Артур.

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Артур Логай та Анна Кареліна - переможці шоу Танці з зірками / Пресслужба

Окрім виступів фіналістів із трьома танцями, вчора на глядачів чекав спеціальний виступ Карини Стащіщак та переможця першого оновленого сезону шоу Ігоря Кузьменка. Дівчина вразила глядачів 1+1 силою духу, адже незважаючи на втрачену ногу, вона не зламалась, знайшла для себе мотивацію та вже вдруге демонструє потужні танці на головному паркеті країни. Пара протягом року готувала пристрасний пасодобль спеціально під фінал Танців з зірками. Нагадаємо, минулого року Каріна отримала почесну премію від ТСН "Ті, що вражають", у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН.

Також на головний паркет країни завітали ведучі Твого дня Тімур Мірошниченко, Стася Ровінська, Ірина Ванникова та Володимир Рабчун. Вони приїхали на паркет на червоній машинці, яка є подарунком благодійної справи "Твоя мрія", та закликали українців рятувати життя мам та малюків та брати участь у розіграші автомобіля мрії.

Нагадаємо, за перемогу у шоу змагались: актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, які посіли друге місце, та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук із третім місцем.

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Переможці шоу Танці з зірками-2021 з суддями проєкту / Пресслужба

Також на суперфіналі Танців з зірками оголосили оновлений тренерський склад 12 сезону наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни. Ними стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло, і діджитал-сенсація DOROFEEVA. Четвертим тренером став рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який звернувся до своїх колег-тренерів з екрану. Ведучими нового сезону стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Суперфінал Танців з зірками став найкращою програмою дня із часткою 15.4% за аудиторією 18-54 (50+). Фінал шоу подивилося 3.7 мільонів телеглядачів, а п’ятий сезон охопив 12.65 мільонів глядачів за аудиторією 4+ (Укр.) У неділю телеканал 1+1 став лідером дня із часткою 10% за аудиторією 18-54 (50+).

Дивіться всі випуски шоу Танці з зірками на сайті 1plus1video.

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шоу-бізнес Танці з звездами Танці з зірками новини шоу бізнесу Артур Логай
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