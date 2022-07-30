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Найнебезпечніший напрямок: астролог попередила про спалах бойових дій

30 липня 2022, 22:54

Не варто чекати стабільності і визначеності в кінці липня — початку серпня, прогнозує Марина Скаді.

астрологія, знаки зодіаку
/ astronews_muhurta

Нові реалії, які визначать хід війни в Україні, сформуються в період з 30 липня по 10 серпня 2022 року, розповіла астролог Марина Скаді.

Вона прогнозує, що відбудеться кульмінація бойових дій на одному з напрямків — Донбас або південь України, після чого результат війни буде прийнятий усіма учасниками.

Астролог підкреслила, що не варто чекати стабільності і визначеності в кінці липня — початку серпня і закликала більше уваги приділити питанням власної безпеки.

За її словами, 2 серпня, а також день до і після точного з'єднання Марса, Урана і Висхідного місячного вузла, негативно вплине на самопочуття, працездатність і емоційний стан.

У ці дні можуть виникати конфлікти, причиною яких є матеріально-грошові інтереси. Будьте уважні при проведенні онлайн-платежів і розміщенні своїх персональних даних, тому що можуть бути збої в різних сервісах і соціальних мережах.

"Дуже активні дні, багатьма людьми володіє ідея битви і завоювання, проте перемагає той, хто має почуття такту і діє розумно. Не ризикуйте і розраховуйте кожен свій крок — адже це з'єднання знаходиться під управлінням Венери — планети компромісів, любові, партнерських взаємин", — додала Скаді.

читайте також"Росії буде хана": таролог дав прогноз щодо загрози ядерного удару по Україні

Раніше таролог повідомив, що існує загроза нанесення російськими окупантами тактичного ядерного удару по Україні.

Як підкреслив він в ефірі популярного езотеричного каналу Fata Fortuna, загроза стратегічного ядерного удару є шантажем з боку РФ.

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астролог війна Росії та України
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