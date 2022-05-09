Перелом 9 травня: астролог попередила про небезпеку і назвала причину

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Для України 9 травня стане переломним моментом, заявила астролог Марина Скаді. Вона не виключила, що ця дата стане точкою глобального і різнопланового протистояння.

При цьому 9 травня випадає приблизно посередині між двома затемненнями - сонячним, яке відбулося 30 квітня, і місячним, яке відбудеться 16 травня. Експерт відзначила, що їх вплив на цей день досить відчутно.

"Це непередбачуваний час. Може трапитися все, що завгодно. Марно шукати логіку в тому, що відбувається. Зовсім не обов'язково, що фон цього дня буде негативний. Можливий несподіваний поворот подій, щаслива випадковість, але і ймовірність неприємностей також велика. У цей день все перевертається з ніг на голову і навпаки", — попередила вона.

Марина Скаді додала, що вплив 9 травня буде надавати Плутон, який 30 квітня почав свій ретроградний рух. А значить, настав період скасування того, що було важливо до недавнього часу, переоцінки цінностей як в матеріальному, так і в духовному аспекті.

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Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням.