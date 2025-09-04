Рус
Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

Віталій Кірсанов
4 вересня 2025, 16:22
Згідно з нумерологією, люди, народжені в певні дати, можуть стикатися з різними викликами в коханні.
Людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні
Людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Любов творить свою магію в складному спектрі людських стосунків. Деякі люди, здається, проживають цю емоцію з легкістю, тоді як інші часто залишаються з розбитим серцем. Нумерологи вірять, що дата вашого народження може мати вплив на романтичне життя.

Згідно з нумерологією, люди, народжені в певні дати, можуть стикатися з різними викликами в коханні. Є кілька чисел народження, які асоціюються з труднощами в романтичному житті, пише Главред із посиланням на News 24.

Число народження 4 (народжені 4, 13, 22, 31 числа)

Вважається, що люди, які мають число народження 4, перебувають під впливом планети Раху. Часто вони практичні, але й уперті. До стосунків вони схильні підходити не з емоціями, а з прагматизмом і логікою.

Партнери можуть вважати таких людей емоційно віддаленими. Це часом призводить до розриву стосунків.

"Їхня нездатність відкрито висловлювати емоції часто змушує партнерів сумніватися в їхній відданості, що іноді призводить до зради", - ідеться в матеріалі.

Число народження 7 (народжені 7, 16, 25 числа)

Якщо ваше число народження - 7, ви можете перебувати під впливом невловимої планети Кету. Часто люди з цим числом народження інтровертні та інтроспективні, схильні занурюватися в роздуми.

Їхня емоційна чутливість контрастує з труднощами у вираженні своїх почуттів. Тому довіра будується досить довго. І ці коливання можуть стати причиною розбіжностей.

"Швидкі емоційні прихильності означають, що будь-який розрив стосунків може призвести до значних емоційних потрясінь", - додають автори.

Число народження 8 (народжені 8, 17, 26 числа)

Люди з числом народження 8 перебувають під впливом Сатурна. Часто буває так, що вони повністю віддаються кар'єрі та особистим цілям, що не на користь їхнім стосункам.

Вони також схильні надмірно обмірковувати ситуації. Складність у вираженні емоцій та очікування логічного мислення у стосунках можуть створювати напругу. Тому коли емоційний зв'язок відсутній, а логічне мислення переважає, стосунки можуть поступово погіршуватися.

Число народження 9 (народжені 9, 18, 27 числа)

Ті, хто має число народження 9, перебувають під впливом планети Марс. Ці люди надзвичайно турботливі та мають виражене співчуття. Однак ця турботлива натура часто стає їхньою ахіллесовою п'ятою.

"Ставлячи щастя партнера вище за своє власне, вони інколи нехтують кордонами", - додають автори.

Що таке нумерологія?

Нумерологія - віра в релігійні, езотеричні або містичні зв'язки між числами і майбутнім або характером людини. Це поняття також позначає вивчення числового значення букв у словах, іменах та ідеях і часто пов'язане з паранормальними явищами, астрологією та іншими ворожіннями.

