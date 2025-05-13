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Гороскоп Таро на сьогодні 13 травня: Близнюкам - бути обережними, Водоліям доведеться вибирати

Олена Кюпелі
13 травня 2025, 08:38
174
Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині.
Гороскоп Таро на сьогодні
Гороскоп таро на сьогодні / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

відео дня

ОВЕН

Ваша карта: Сімка Жезлів, перевернута

Важлива річ, яку слід пам'ятати, коли ви почуваєтеся морально, фізично й емоційно виснаженим: вам не потрібно стикатися з усіма труднощами наодинці. Не потрібно відчувати, що ви одні проти всього світу, і не потрібно вдавати, що ви хоробрі, коли ви боретеся або почуваєтеся пригніченим. Зверніться до тих, кому довіряєте. Попросіть про допомогу вдома. Делегуйте те, що можете на роботі. Вам не потрібно нести свій тягар поодинці, Овене. Незважаючи на те, у що ви можете вірити, звернення по допомогу не є ознакою слабкості. Тож зробіть собі послугу.

ТЕЛЕЦЬ

Ваша карта: Шістка Пентаклів

Легко загубити себе в повсякденних вимогах життя, але ви не повинні забувати про тих, хто для вас найважливіший. Коли ви востаннє спілкувалися з найближчими вам людьми? Шістка Пентаклей закликає вас підняти слухавку. Ця карта - знак того, що хтось із ваших близьких може потребувати доброти, щедрості та підтримки. Будьте підтримкою для своїх близьких. Виступайте в ролі рупора. Запропонуйте свою руку допомоги. Запитайте, як у них справи насправді. Хтось потребує вас, Телець. Навіть щось настільки незначне, як нагадування про те, як їх люблять, може мати величезне значення в їхньому житті в цей момент.

БЛИЗНЮКИ

Ваша карта: Туз Мечів, перевернута

Будьте обережні, щоб не діяти якимось істотним чином цього тижня, Близнюки. Це означає, що не слід впроваджувати будь-які великі зміни або ухвалювати будь-які важливі рішення. Якщо у вас є якісь серйозні розмови, продовжуйте приділяти їм трохи більше часу. Туз Мечів у перевернутому положенні хоче, щоб ви спочатку глибше зрозуміли ситуацію. Зробіть крок назад. Подивіться на загальну картину. Зважте свої варіанти. Розберіться у своїх думках і почуттях. Просіть терпіння в інших і будьте терплячі до себе. Найголовніше, не дозволяйте іншим впливати на вас. Подивіться на факти. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Скоро ясність знайде вас.

РАК

Ваша карта: Паж пентаклів, перевернута

Рак, ви останнім часом випускали з уваги те, що вам дороге і важливе? Вам було важко зосередитися? Вам було важко знайти цю іскру або мотивацію? Вам потрібно дати собі невелике перезавантаження - трохи часу, щоб дозволити собі перезарядитися і знову знайти натхнення. Візьміть участь у заходах, які омолоджують вас і наповнюють вас здивуванням, чи то час на природі, чи то читання книжки, похід до художнього музею або спостереження за заходом сонця. Не напружуйтеся цього тижня. Не будьте занадто суворі до себе, ви швидко повернетеся у свою колію.

ЛЕВ

Ваша карта: П'ятірка жезлів

Незважаючи на те, що може говорити вам ваша гордість, вам потрібно зробити крок назад і проаналізувати, які у вас були карти в конкретній ситуації. П'ятірка жезлів вказує на те, що у вас є затяжний конфлікт або напруга з кимось у вашому житті. Ця карта з'являється як заохочення для вас відкрити лінію спілкування. Не дозволяйте цьому перетворитися на щось набагато більше, особливо якщо ви сильно піклуєтеся про цю людину. Постарайтеся піти на компроміс і вирішити це. Визнайте свою частину. З іншого боку, ця карта може слугувати попередженням звернути увагу на тих, хто постійно приносить вам дисгармонію, - позбудьтеся цієї негативної енергії. Чи є хтось, від кого в глибині душі ви знаєте, що маєте триматися на відстані?

ДІВА

Ваша карта: Туз жезлів

Туз жезлів - це знак від Всесвіту, якого ви чекали! Настав час нарешті зробити цей стрибок віри, Діва. Відкиньте свої сумніви, страхи і виправдання вбік. Яке б нове починання, творчий проєкт, бізнес-проєкт, заняття або хобі не були у вас на думці, настав час приступити до справи. Ця карта - нагадування про віру в себе і свої здібності, а також про важливість прагнення до того, що вас запалює. Це може бути лякаюче, але поки ви довіряєте своїм інстинктам, цей ризик може повністю змінити ваше життя на краще. На вашому шляху можуть бути деякі нерівності, але ви проявите те, що вам так дорого. Рухайтеся вперед з упевненістю.

ВЕСИ

Ваша карта: Король Жезлів

Чому ви так наполегливо відмовляли собі в тому, чого бажаєте? Що змушує вас ховатися і не дає вам бути видимим? Що заважає вам виставити себе напоказ? Король Жезлів хоче, щоб ви були сміливими і взяли під контроль. Ця карта з'являється, коли вам потрібно ризикнути або проявити наполегливість. Чи то пропозиція ідеї вашому босові, чи то прохання когось визначити стосунки, чи то впевнене прагнення до амбіцій, настав час зробити крок уперед, Терези. Не бійтеся говорити те, що у вас на серці, або називати свої емоційні потреби й бажання. Вступіть у свою силу і дотримуйтесь своїх амбіцій. Годинник цокає. Ви хочете продовжувати грати напевно чи хочете отримати все, що коли-небудь хотіли?

СКОРПІОН

Ваша карта: Двійка Мечів, перевернута

Після вчорашньої Повні у вашому знаку ви нарешті відпустили те, що заважало вам рішуче рухатися вперед? Двійка Мечів з'являється в перевернутому вигляді, щоб нагадати вам, що якщо ви не зробите вибір, незабаром його зроблять за вас. Поставте себе в положення сили, взявши на себе відповідальність тим чи іншим способом. Ви не можете продовжувати тягнути час. Ви не можете продовжувати дозволяти сумнівам і страху паралізувати вас. Дозвольте енергії, що залишилася від цієї минулої лунації, надихнути вас зробити крок. Це може виявитися чимось справді неймовірним, або може не спрацювати на вашу користь, але чи справді ви хочете жити із сумнівами? Робіть те, що здається вам справжнім. Ви ніколи не пошкодуєте, що прислухалися до своєї інтуїції.

СТРЕЛЕЦЬ

Ваша карта: Ієрофант, перевернута

Якщо вам здається, що ви продовжуєте битися головою об стіну, то настав час підійти до речей по-іншому. Ви не бачите бажаних результатів, тому що не відхиляєтеся від своїх шляхів, Стрілець. Можливо, настав час зробити крок назад і зайнятися тим, що у вас виходить найкраще, і трохи пожити - це може допомогти вам знайти потрібну вам перспективу. Можливо, вам потрібно поговорити про це з наставником, колегою або кимось, кому ви довіряєте, хто може допомогти пролити світло на те, чого ви не бачите. Подумайте про те, чого ви ще не пробували. Це може здатися ризикованим, але порушення власних правил і відмова від перевірених методів можуть бути саме тим, що вам потрібно, щоб рухатися вперед.

КОЗЕРОГ

Ваша карта: Сила, перевернута

Отже, ви прокинулися не в найкращому настрої у вівторок. Щось гризе вас. Те, що змушує вас почуватися пригніченим, підриває вашу впевненість. Це викликало у вас тривоги, страхи і невпевненість. Ця карта з'являється як нагадування про те, що не варто дозволяти цьому забирати у вас почуття сили. Сьогодні просто розслабтеся. Будьте ніжні з собою. Постарайтеся щосили заглушити нав'язливі думки і недобрі слова, які говорить про вас ваш внутрішній голос. Зробіть невелику перерву, щоб зайнятися самообслуговуванням, відпочити і поміркувати. Завтра, коли ви прокинетеся, рухайтеся вперед із новою рішучістю.

ВОДОЛІЙ

Ваша карта: Четвірка кубків, перевернута

Перевернута Четвірка кубків несе вам послання, яке, хоча й може здатися банальним, може бути єдиним, що витягне вас із цього темного місця: у якийсь момент це стає питанням вибору щастя. Навіть якщо вам доведеться прикидатися, поки ви його не досягнете, Водолій, ви маєте спробувати. Що б не змушувало вас загрузнути в печалі, настав час зробити справжню спробу відпустити це. Ви закриваєте себе від такої краси, від такої кількості можливостей і неймовірних вражень, дозволяючи собі залишатися в цій ямі відчаю. Можливо, зараз вам так не здається, але ви не завжди будете так почуватися. Тож вставайте, виходьте і шукайте радість. Просто зробіть справжню спробу, навіть якщо це боляче.

РИБИ

Ваша карта: Повішений

Повішений - це знак того, що вам потрібно натиснути на паузу і зробити перерву. Настав час визнати, що ви зайшли в глухий кут. Перестаньте намагатися форсувати те, що просто не станеться, не станеться зараз або не станеться так, як ви думаєте, ви можете це зробити. Прямо зараз єдине, що ви можете зробити, це набратися терпіння і поміркувати. Що ви можете зробити, щоб подивитися на речі з іншого погляду? Чи потрібно вам вийти із зони комфорту, щоб це сталося? Що ви ще не пробували? Це взагалі має статися? Чи потрібно вам відпустити це, принаймні, зараз?

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