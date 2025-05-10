Гороскоп Таро на сьогодні 10 травня: Дівам - відстояти себе, Терезам - слухати інтуїцію

Які справи і події очікують на всі знаки зодіаку сьогодні, згідно з картами таро.

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Гороскоп Таро на сьогодні / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Овен

Ваша карта: Шістка Жезлів, перевернута

Сьогодні ви можете відчути, що ваші зусилля були марними, чи то через те, що ви відчуваєте, що зазнали невдачі в чомусь, чи то через те, що ви не отримали визнання, на яке, на вашу думку, заслужили. Ця енергія може бути такою, що розчаровує і бентежить, особливо для того, кому необхідна така полум'яна потреба в успіху. Ви можете дати собі момент, щоб зализати свої рани, якщо це необхідно, але не дозволяйте цій енергії тягнути вас надто довго - врешті-решт, ви народилися з пристрасною душею, призначеною для завзятості.

Телець

Ваша карта: Трійка Кубків, перевернута

Сьогодні ви можете відчути, що відступаєте, можливо, тому, що Венера зараз у вашому знаку, і ви відчуваєте необхідність зосередитися на турботі про себе. Вам може знадобитися деякий час на самоті, щоб привести свої думки до ладу або просто розслабитися і знову почуватися добре. Ви чудово наповнюєте чаші інших людей, але сьогодні зосередьтеся на своїй власній.

Близнюки

Ваша карта: Колісниця

Сьогодні для вас, Близнюки, все про рух уперед. Ви готові подолати все, що зустрінеться на вашому шляху, і піднятися на будь-яку гору, яка стане між вами і перемогою. На щастя для вас, ця енергія сама по собі є чудовим індикатором успіху - просто продовжуйте йти.

Рак

Ваша карта: Двійка Жезлів, перевернута

Замість того щоб планувати кроки, необхідні для продовження руху вперед, ви можете виявити, що відступаєте у свою зону комфорту, вважаючи за краще уникати будь-якого ризику, ніж слідувати потенційним можливостям. Але ви не ростете у своїй зоні комфорту, і, вирішивши не дивитися вперед, ви можете виявити, що залишаєтеся на місці.

Лев

Ваша карта: Трійка Мечів, перевернута

Якщо ви недавно пережили важкий період або вам розбили серце, це чудовий знак для вас, Лев. Хоча Трійка Мечів може бути про розбите серце і розчарування, коли ця карта перевернута, вона говорить про відмову від цих почуттів і вибір руху вперед з надією на майбутнє. Йдеться про прощення інших - і себе. Сьогодні зосередьтеся на своїх емоційних потребах, тому що це може бути вашим першим кроком до зцілення.

Діва

Ваша карта: Лицар Жезлів

Сьогодні у ваше життя, Діва, вливається пристрасна, навіть несамовита енергія, яка може здатися чужою або такою, що збиває з пантелику, якщо ви з тих людей, які віддають перевагу повільному, ретельному плануванню. Ви можете виявити, що бунтуєте незвичними для вас способами або мужньо відстоюєте свої позиції, коли зазвичай мовчите. Зараз саме час проявити себе, висловити свою думку і слідувати своїм пристрастям.

Терези

Ваша карта: Двійка Мечів

Сьогодні ви можете відчути себе між молотом і ковадлом, Терези. Потрібно прийняти рішення, але це нелегко, і ви можете виявити, що ваша потреба в рівновазі тут не спрацює. Але це рішення, яке потрібно прийняти, навіть якщо здається, що немає правильної відповіді. Прислухайтеся до своєї інтуїції.

Скорпіон

Ваша карта: Паж Пентаклів

Сьогодні чудовий день, щоб попрацювати над удосконаленням своїх навичок і втіленням бажаного майбутнього. Енергія, що входить у ваше життя, сповнена потенціалу достатку, але це дійсно потенціал, і він залежить від дій, які ви вирішите зробити. Чи будете ви просуватися вперед, щоб досягти своїх цілей, чи ви дозволите йому пройти повз вас? Це дійсно залежить від вас.

Стрілець

Ваша карта: Вежа, перевернута

Неминуче наближається до вас, Стрілець, але ви не готові здаватися. Хоча ви можете запобігати катастрофі, цілком імовірно, що ви просто чините опір змінам, не бажаючи вірити, що це насправді на краще. Ви можете боротися з цим, але те, що має бути, буде - запитайте себе, чи обґрунтовані ваші страхи, чи ви просто утримуєте себе від особистої трансформації.

Козеріг

Ваша карта: Імператриця, перевернута

Сьогодні, Козеріг, щось вас блокує - можливо, ви потрапили в спад, з якого не знаєте, як вийти, або, можливо, ви занадто залежні від інших і через це не можете рухатися вперед так швидко. Зробіть крок назад і запитайте себе: чи можете ви щось зробити, щоб змінити свою ситуацію? Чи це те, що можна вирішити з часом? Можливо, настав час провести складні розмови із собою або іншими.

Водолій

Ваша карта: Сонце, перевернуте

Коли Сонце перевернуте, воно просить вас пролити своє світло всередину. Сьогодні чудовий час, щоб відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною або дозволити собі відчути надію щодо чогось, до чого ви в іншому разі могли б ставитися з обережністю. Навіть якщо останнім часом вам було важко відчувати оптимізм, пам'ятайте, що хмари не вічні, і зараз ви можете самі освітити свій шлях.

Риби

Ваша карта: Сімка Жезлів, перевернута

Сьогодні ви почуваєтеся виснаженим і пригніченим, і, ймовірно, вам хочеться здатися. Іноді рух уперед може здаватися марним, і знаєте що? Це нормально - вирішити, що за щось більше не варто боротися. При цьому важливо, щоб це рішення виходило з місця, що знаходиться за межами вашого виснаження. Хоча постійний опір може бути гнітючим, все одно варто боротися за те, чого ви хочете, тому не дозволяйте невдачам зломити вас. Відпочиньте сьогодні і зробіть те, що знову змусить вас відчути себе оновленим, перш ніж ви продовжите намагатися рухатися вперед.

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