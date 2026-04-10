Велика субота 11 квітня: що категорично заборонено робити цього дня

Ви дізнаєтеся:
- Що означає Велика субота
- Що заборонено у Велику суботу
- Прикмети 11 квітня
Велика субота (11 квітня) — останній день перед Великоднем, яким завершується Страсний тиждень. Біблія говорить, що в цей день тіло Ісуса Христа перебувало в гробі після розп'яття. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Що означає Велика субота
Велика субота — час для молитви і тиші. Увечері віруючі йдуть до церкви на святкову службу. У храмах відбуваються особливі богослужіння, під час яких Плащаницю урочисто переносять до вівтаря. А в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь — символ життя і перемоги світла над темрявою.
Незважаючи на стриманість дня, є кілька справ, які варто зробити. Господині зазвичай саме в суботу допікають паски, фарбують яйця і збирають святковий кошик. Також важливо приділити час близьким людям і родичам.
Що заборонено у Велику суботу
Не можна розважатися і влаштовувати гучні святкування
Атмосфера вже не така скорботна, як у Страсну п'ятницю, але ще стримана. Саме тому гучні гуляння, алкогольні застілля або вечірки - недоречні.
Не можна сваритися і лихословити
Останній день Страсного тижня — час внутрішнього очищення, тому важливо уникати конфліктів і негативних емоцій.
Не рекомендується важка фізична праця
Хоча заборони вже не такі суворі, як у п'ятницю, все ж варто уникати важкої роботи — будівництва, ремонту, роботи на городі.
Водночас у Велику суботу багато господинь завершують приготування до Великодня та збирають святковий кошик.
У цей день можна пекти паски та фарбувати яйця. Церква не забороняє цього, адже це частина підготовки до свята.
Прикмети 11 квітня
- Вранці стоїть туман — буде багато грибів.
- Вже з'явилися крокуси - літо прийде рано.
- Вранці сонце — чекайте ясний і теплий день.
Також варто прочитати:
- Чистий четвер-2026: що можна і не можна робити в це свято
- 10 квітня — Страсна п'ятниця: що дозволено і заборонено робити в цей день
- Коли йти на кладовище і чи потрібно залишати паски та крашенки - відповідь протоієрея
