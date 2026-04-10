Велика субота 11 квітня: що категорично заборонено робити цього дня

Саме напередодні Великодня в церквах відбуваються особливі богослужіння та починається освячення великодніх кошиків.

https://glavred.net/holidays/velikaya-subbota-11-aprelya-chto-strogo-zapreshcheno-delat-v-etot-den-10755635.html Посилання скопійоване

Велика субота — час для молитви та тиші

Ви дізнаєтеся:

Що означає Велика субота

Що заборонено у Велику суботу

Прикмети 11 квітня

Велика субота (11 квітня) — останній день перед Великоднем, яким завершується Страсний тиждень. Біблія говорить, що в цей день тіло Ісуса Христа перебувало в гробі після розп'яття. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Що означає Велика субота

Велика субота — час для молитви і тиші. Увечері віруючі йдуть до церкви на святкову службу. У храмах відбуваються особливі богослужіння, під час яких Плащаницю урочисто переносять до вівтаря. А в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь — символ життя і перемоги світла над темрявою.

відео дня

Незважаючи на стриманість дня, є кілька справ, які варто зробити. Господині зазвичай саме в суботу допікають паски, фарбують яйця і збирають святковий кошик. Також важливо приділити час близьким людям і родичам.

Що заборонено у Велику суботу

Не можна розважатися і влаштовувати гучні святкування

Атмосфера вже не така скорботна, як у Страсну п'ятницю, але ще стримана. Саме тому гучні гуляння, алкогольні застілля або вечірки - недоречні.

Не можна сваритися і лихословити

Останній день Страсного тижня — час внутрішнього очищення, тому важливо уникати конфліктів і негативних емоцій.

Не рекомендується важка фізична праця

Хоча заборони вже не такі суворі, як у п'ятницю, все ж варто уникати важкої роботи — будівництва, ремонту, роботи на городі.

Водночас у Велику суботу багато господинь завершують приготування до Великодня та збирають святковий кошик.

У цей день можна пекти паски та фарбувати яйця. Церква не забороняє цього, адже це частина підготовки до свята.

Прикмети 11 квітня

Вранці стоїть туман — буде багато грибів.

Вже з'явилися крокуси - літо прийде рано.

Вранці сонце — чекайте ясний і теплий день.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред