Чому жінкам 30 січня не можна займатися рукоділлям: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 30 січня
- Що можна і не можна робити 30 січня
- Прикмети 30 січня
У п'ятницю, 30 січня, в православному календарі день пам'яті трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Свято називають ще Собор трьох святителів. Воно встановлено, щоб вшанувати трьох великих святителів одночасно. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 30 січня
Василій Великий (330-379) - єпископ Кесарії Каппадокійської, відомий своєю аскетичною діяльністю, літургійними реформами і трактатами про Святу Трійцю. Він став символом чернецтва і богословської мудрості.
Григорій Богослов (329-389) - архієпископ Константинополя, відомий за красу і глибину своїх промов і творів про Святу Трійцю і християнське життя. Його часто називають "Прекрасним" за чудову красномовність.
Іоанн Златоуст (349-407) - архієпископ Константинополя, видатний проповідник і письменник, автор численних тлумачень Святого Письма і морально-етичних настанов. Його назвали "Златоустом" за неперевершену красу промов.
Прикмети 30 січня
- Хмари низько над землею - до сильних морозів найближчими днями.
- Птахи низько літають - буде холодно, високо - тепліше.
- Туман - до теплої, але вологої погоди.
Що не можна робити 30 січня
У цей день краще утриматися від сварок і покарань дітей - вважалося, що вони виростуть неслухняними. Жінкам не радять братися за рукоділля: тому свято ще називають Днем трьох святителів-непрядильників.
Що можна робити 30 січня
У цей день в храмах здійснюють урочисті богослужіння, присвячені трьом великим святителям. Віруючі звертаються до них з молитвами про сімейне щастя, взаєморозуміння і благополуччя в домі.
Василій Великий допомагає позбутися злості і спокус та зміцнити духовну стійкість. Григорій Богослов наставляє на вірний шлях і підтримує у виправленні помилок; його також просять про прозріння тих, хто збився зі шляху віри. Іван Златоуст оберігає від обману і підступів, допомагає розпізнати правду серед брехні.
Також варто прочитати:
- Коли Стрітення і початок Великого посту: церковний календар на лютий 2026
- Привітання з Стрітенням Господнім 2026 - теплі побажання і картинки
- Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред