Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

29 січня радять уникати будь-яких гострих інструментів - не різати, не рубати, не пиляти і не колоти, щоб не накликати травм і дрібних нещасть.

https://glavred.net/holidays/pochemu-29-yanvarya-nuzhno-izbegat-ostryh-instrumentov-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10736054.html Посилання скопійоване

Яке 29 січня свято - яке 29 січня церковне свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 29 січня

Що можна і не можна робити 29 січня

Прикмети 29 січня

У четвер, 29 січня, в православному календарі перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 29 січня

Святий священномученик Ігнатій Богоносець - одна з найвидатніших постатей апостольських часів, учень святого апостола Іоанна Богослова і другий єпископ Антіохійський. Його мученицька смерть і подальша історія вшанування мощей стали важливою сторінкою в становленні християнського культу святих і формуванні богословського розуміння мучеництва як вищого свідчення віри в Христа.

відео дня

За переказами, за часів правління імператора Траяна (98-117 років) святий Ігнатій був заарештований за відкрите проповідування християнства. Його доставили з Антіохії до Риму, де після публічного сповідання віри він був засуджений до смерті. Святий прийняв мучеництво з надзвичайною духовною готовністю, сприймаючи його як шлях до єднання з Христом. У Римському Колізеї Ігнатія було віддано на розтерзання диким звірам.

Згідно з церковним переказом, після страти християни зібрали залишки його тіла - переважно великі кістки, не знищені звірами, - і з великою повагою зберігали їх як святиню.

Незабаром після мученицької смерті учні і послідовники святого перенесли його мощі з Риму до Антіохії - міста, де він ніс єпископське служіння і духовно піклувався про християнську громаду. Це перенесення мало глибоке символічне значення: пастир повертався до своєї пастви вже як небесний покровитель і молитовник.

В Антіохії мощі святого Ігнатія були урочисто покладені в храмі, що стало джерелом особливого духовного піднесення для місцевих християн. Саме з цього часу починається більш широке літургійне вшанування святого, а його пам'ять міцно закріплюється в церковному календарі.

У V столітті в умовах історичних потрясінь і загроз для святинь Сходу мощі святого Ігнатія Богоносця були знову перенесені - на цей раз з Антіохії до Риму. Там їх помістили в храмі святого Климента Римського, де вони зберігаються і донині.

Це перенесення сприяло утвердженню загальноцерковного культу святого як одного з найавторитетніших отців раннього християнства. Його послання, написані на шляху до мученицької смерті, стали важливою частиною патристичної спадщини і богословської традиції Церкви.

Прикмети 29 січня

Якщо 29 січня небо чисте і зоряне - на морозну і безвітряну ніч.

Дрібний сніг - до зимових перепадів температур.

Якщо птахи ховаються і не літають - до погіршення погоди.

Що не можна робити 29 січня

За народними повір'ями, 29 січня слід особливо стримувати емоції: сварки і різкі слова, особливо у подружжя, можуть надовго порушити сімейну гармонію. Також в цей день радили уникати будь-яких гострих інструментів - не різати, не рубати, не пиляти і не колоти, щоб не накликати травм і дрібних нещасть.

Що можна робити 29 січня

Народна мудрість наділяє цей день особливою силою жіночого дому. Вважалося, що господиня може привернути до дому щастя і захистити сім'ю від лиха. Для цього пекли пиріжки з капустою і щедро пригощали ними не тільки домашніх, а й сусідів як символ благополуччя, злагоди і відкритого серця.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред