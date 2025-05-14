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Чому потрібно обережно ставитися до грошей 15 травня: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
14 травня 2025, 20:56
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У народному календарі 15 травня називали днем Пархомія Теплогрея.
15 травня: яке свято і що не можна робити
15 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 15 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 15 травня

15 травня - церковне свято преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї Києво-Михайлівського, преподобного Ісаї Києво-Печерського, преподобного Ахілія - єпископа Ларисійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 травня

Преподобний Пахомій Великий вважається одним із засновників затворного життя в пустелі в Єгипті. Святий виховувався язичниками, пізніше служив в армії. Пахомій був дуже вражений вчинком християн, які допомагали воїнам і годували їх із любові до свого Бога. Тому і він прийняв хрещення.

відео дня

Після довгого чернечого життя заснував у пустелі обитель. До Пахомія приходило багато послідовників, які прагнули його наставництва. Згодом у Пахомія вже було близько 7000 учнів, тож вони збудували кілька монастирів для них усіх. Помер святий 348 року і похований учнями недалеко від обителі.

Святитель Ісая народився в Київській області в 11 столітті. Юнаком постригся в ченці в Києво-Печерському монастирі. За вірність чернечим подвигам був поставлений ігуменом у монастирі. Пізніше призначений єпископом на Ростовську кафедру.

Преподобний Ісая Києво-Печерський - монах, мощі якого зберігаються в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомостей про нього дуже мало, у церковних джерелах згадується як працьовитий.

Святитель Ахіллій жив у четвертому столітті. Був призначений єпископом у грецькому місті Ларисі. Відзначився своєю боротьбою проти єресі. Мощі святителя нині зберігаються в тому ж місті в соборі святого Ахілія.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі 15 травня називали днем Пархомія Теплогрея. Збереглася така народна приказка: "Прийшов Пархом - тішся теплом". Цього дня спостерігали за погодою:

  • якщо день теплий, то літо також буде теплим;
  • якщо ж пішов дощ, то слід очікувати грозовий червень;
  • яскравий червоний схід сонця обіцяє сухе літо.

Що не можна робити 15 травня

15 травня не можна сваритися й ображатися. Слід дуже обережно ставитися до грошей. Вважається, що дати в борг або взяти в борг у цей день - погана прикмета, призведе до бідності. Не можна зловживати алкоголем.

Іменини та день ангела 15 травня

За чинним церковним календарем в Україні 15 травня відзначають іменини Ісаї.

Ісая - давнє єврейське ім'я, що має значення "порятунок Господа" або "Господь - це порятунок".

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