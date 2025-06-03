Чому 4 червня не можна купатися у водоймах: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 4 червня
- Народні традиції та прикмети
- Що не можна робити 4 червня
За новим церковним календарем в Україні 4 червня церква вшановує святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северіна, Северина, Северіана і Силана, преподобного Зосиму, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Додо Давидо-Гареджійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 4 червня
Святитель Митрофан займав константинопольський патріарший престол у період 306-314 років. Він походив з імператорського роду, батько його теж був єпископом. Помер святитель 326 року.
Святі мученики Фронтасій, Северин, Северіан і Силан жили в першому столітті. Були приречені на мученицьку смерть за віру Христа за часів імператора Клавдія. Святих схопили за проповідь на території нинішньої Франції. Їх вивели за місто і після тортур обезголовили.
Преподобний Зосима жив у Малій Азії в шостому столітті. У прагненні до усамітнення пішов на гору Синай. Одного разу настоятель монастиря послав його з дорученням в Олександрію. А там чинний патріарх поставив його єпископом Вавилонським. Зосима мудро керував паствою у Вавилоні до самої старості. Передчуваючи смерть, святитель повернувся на Синай і там помер.
Преподобний Додо Давидо-Гареджійський прийшов до Грузії із Сирії проповідувати християнство серед 13 сирійських отців. Святитель разом зі своїм учнем Лукіаном оселився неподалік від Тбілісі та повертав місцевих у християнське віросповідання, яке витісняли вогнепоклонники. Пізніше він з учнем перейшов у пустельну місцевість Гареджі. Потроху у них з'явилися послідовники, і тоді Додо заснував Давидо-Гареджійську лавру.
Народні традиції та прикмети
На 4 червня в народі поширені такі прикмети:
- якщо зранку відчувається задуха, то скоро піде дощ;
- якщо цього дня пішов дощ, то йтиме кілька днів;
- роса вранці пророкує хороший урожай;
- веселка до обіду повідомляє про дощ;
- північний вітер попереджає про похолодання найближчим часом.
Що не можна робити 4 червня
Цього дня не можна сперечатися, ображатися, обманювати і пліткувати. Не бажано купатися у водоймах і возитися в землі. У народі вірили, що це покличе біду. Заборонено вживати алкоголь.
Іменини та день ангела 4 червня
За новоюліанським календарем 4 червня іменини святкує Северин. Це ім'я з латинської мови означає "суворий" або "міцний".
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