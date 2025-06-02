Чому 3 червня не можна просити в борг: яке свято і день ангела

Для християн 3 червня заборонено ображатися, сперечатися і злословити.

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3 червня: яке свято і що не можна робити / Колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

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Яке церковне свято 3 червня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 3 червня

За новим церковним календарем 3 червня в Україні церква вшановує мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія та мученицю Павлу, діву; священномучеників Лукіана, єпископа Максіана, пресвітера, Юліана, диякона, а також мучеників Маркеліана і Сатурніна в Бельгії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 червня

Мученик Лукілліан був язичницьким жерцем у місті Нікомідії. У старості він розчарувався у своїх богах і навернувся в християнство. За це був схоплений, побитий і кинутий у в'язницю. Там він зустрів ще чотирьох християн: Клавдія, Іпатія, Діонісія і Павла. Їх засудили до смерті і відправили до Візантії, де вони загинули від меча. Старого Лукілліана розіп'яли на хресті. Діва Павла також була християнкою і підтримувала ув'язнених, доки їх не було страчено. За це дівчина також загинула.

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Священномученик Лукіан був учнем апостола Петра. Разом зі святим Діонісієм Ареопагітом, учнем апостола Павла, їх відправили в західні країни проповідувати Євангеліє. Папа Римський, святий Климент, благословив їх. Вони взяли з собою інших учнів - Маркеліна і Сатурнина, пресвітера Максіана і диякона Юліана.

Лукіан, Максіан і Юліан вирушили до Бельгії. Проповіді святих мали великий успіх. Дедалі більше населення приймало віру Христову. Але імператор, дізнавшись про це, почав нову хвилю гонінь на християн. Усіх трьох заарештували. Максіан і Юліан були відразу обезголовлені. А Лукіан зазнав побиття і мук, а потім загинув від меча.

Народні традиції та прикмети

До 3 червня в народному календарі поширені такі прикмети:

мерехтливе сонячне світло вранці віщує тепле літо і гарний урожай;

ясний день обіцяє багато сіна цього року;

дощ цього дня передбачає дощові перші місяці літа;

рясна роса - до теплих днів найближчим часом;

якщо день теплий і приємний, то і літо буде хорошим.

Що не можна робити 3 червня

Для християн цього дня заборонено ображатися, сперечатися і злословити. Не можна сердитися і засуджувати кого-небудь. Серед народних забобонів: не можна просити в борг і залишати недоїдки на столі, це до нещастя в родині.

Іменини та день ангела 3 червня

За новоюліанським календарем 3 червня свої іменини святкують Юліан, Павло і Денис.

Юліан - ім'я, присутнє в різних мовах. З латині трактується як "походження з роду Юліїв". А зі скандинавської мови означає "народжений у липні". З грецької мови перекладається як "кучерявий" або "пухнастий".

Ім'я Павло з давньоєврейської мови перекладається як "малий" або "скромний".

Ім'я Денис походить із грецької міфології, від імені бога Діонісія, володаря природи, виноградників і виноробства.

За старим церковним календарем завтра відзначають День святої Олени, матері князя Костянтина. Цього дня відзначали іменини Олени.

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