Чому 3 червня не можна просити в борг: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 3 червня
- Народні традиції та прикмети
- Що не можна робити 3 червня
За новим церковним календарем 3 червня в Україні церква вшановує мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія та мученицю Павлу, діву; священномучеників Лукіана, єпископа Максіана, пресвітера, Юліана, диякона, а також мучеників Маркеліана і Сатурніна в Бельгії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 3 червня
Мученик Лукілліан був язичницьким жерцем у місті Нікомідії. У старості він розчарувався у своїх богах і навернувся в християнство. За це був схоплений, побитий і кинутий у в'язницю. Там він зустрів ще чотирьох християн: Клавдія, Іпатія, Діонісія і Павла. Їх засудили до смерті і відправили до Візантії, де вони загинули від меча. Старого Лукілліана розіп'яли на хресті. Діва Павла також була християнкою і підтримувала ув'язнених, доки їх не було страчено. За це дівчина також загинула.
Священномученик Лукіан був учнем апостола Петра. Разом зі святим Діонісієм Ареопагітом, учнем апостола Павла, їх відправили в західні країни проповідувати Євангеліє. Папа Римський, святий Климент, благословив їх. Вони взяли з собою інших учнів - Маркеліна і Сатурнина, пресвітера Максіана і диякона Юліана.
Лукіан, Максіан і Юліан вирушили до Бельгії. Проповіді святих мали великий успіх. Дедалі більше населення приймало віру Христову. Але імператор, дізнавшись про це, почав нову хвилю гонінь на християн. Усіх трьох заарештували. Максіан і Юліан були відразу обезголовлені. А Лукіан зазнав побиття і мук, а потім загинув від меча.
Народні традиції та прикмети
До 3 червня в народному календарі поширені такі прикмети:
- мерехтливе сонячне світло вранці віщує тепле літо і гарний урожай;
- ясний день обіцяє багато сіна цього року;
- дощ цього дня передбачає дощові перші місяці літа;
- рясна роса - до теплих днів найближчим часом;
- якщо день теплий і приємний, то і літо буде хорошим.
Що не можна робити 3 червня
Для християн цього дня заборонено ображатися, сперечатися і злословити. Не можна сердитися і засуджувати кого-небудь. Серед народних забобонів: не можна просити в борг і залишати недоїдки на столі, це до нещастя в родині.
Іменини та день ангела 3 червня
За новоюліанським календарем 3 червня свої іменини святкують Юліан, Павло і Денис.
Юліан - ім'я, присутнє в різних мовах. З латині трактується як "походження з роду Юліїв". А зі скандинавської мови означає "народжений у липні". З грецької мови перекладається як "кучерявий" або "пухнастий".
Ім'я Павло з давньоєврейської мови перекладається як "малий" або "скромний".
Ім'я Денис походить із грецької міфології, від імені бога Діонісія, володаря природи, виноградників і виноробства.
За старим церковним календарем завтра відзначають День святої Олени, матері князя Костянтина. Цього дня відзначали іменини Олени.
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