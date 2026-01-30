Чому 31 січня не можна сваритися і з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

За народними віруваннями, в цей день слід тримати себе в руках і берегти мир в серці.

Яке церковне свято 31 січня

Що можна і не можна робити 31 січня

Прикмети 31 січня

У суботу, 31 січня, в православному календарі день пам'яті святих чудотворців і безсрібників Кіра та Іоанна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Святі чудотворці і безсрібники Кир та Іоанн належать до сонму найбільш шанованих лікарів-святих християнського Сходу. Їхнє життя стало яскравим свідченням поєднання християнської віри, жертовного служіння ближнім і безкомпромісної вірності Христу в часи жорстоких гонінь. Вони прославилися не тільки як цілителі тілесних недуг, а й як лікарі людських душ, які зцілювали силою молитви і благодаті Божої.

Святий Кір походив з Олександрії Єгипетської - одного з найбільших духовних і культурних центрів раннього християнства. Він отримав ґрунтовну медичну освіту і практикував лікарське мистецтво, але з самого початку поєднував його з проповіддю християнської віри. Кір безоплатно лікував хворих, не беручи ніякої винагороди, за що згодом був названий безсрібником.

Святий Іоанн був воїном і походив з міста Едеси. Його життя до зустрічі з Кіром було пов'язане зі службою в римському війську, проте він також сповідував християнство, що в ті часи вимагало особливої мужності.

На початку IV століття, за правління імператора Діоклетіана, християни зазнали одного з найжорстокіших переслідувань. Кір як відомий проповідник і християнський лікар опинився під загрозою арешту. Щоб уникнути примусу до зречення віри і не наражати інших християн на небезпеку, він залишив Олександрію і оселився в Аравійській пустелі, де прийняв чернечий постриг і повністю присвятив себе молитві та аскезі.

Там його знайшов Іоанн, який, дізнавшись про святість і духовну мудрість Кіра, став його вірним супутником і учнем. З того часу їхні шляхи стали нерозлучними.

Дізнавшись про арешт християнки Афанасії та її трьох дочок - Феодотії, Феоктисти і Євдокії - які піддавалися тортурам за віру, Кір і Іван добровільно прийшли в місто Канопа (поблизу Олександрії), щоб духовно підтримати мучениць. Їх відкритий виступ на захист християнства призвів до негайного арешту.

Після жорстоких тортур, під час яких святі мужньо сповідували віру в Христа, Кір і Іоанн були страчені за осквернення голови приблизно в 311 році. Разом з ними прийняли мученицьку смерть і святі жінки, яких вони підтримували.

Прикмети 31 січня

Ворони кружляють або голосно кричать - в заметіль.

Кола навколо Місяця ввечері - весняний урожай буде вдалим.

Якщо сонце ясне і небо безхмарне опівдні - очікується рання весна.

Що не можна робити 31 січня

За народними віруваннями, в цей день слід тримати себе в руках і берегти мир в серці. Будь-які сварки, з'ясування стосунків або навіть дрібні словесні сутички вважаються небезпечними. Особливу увагу слід приділити вогню. Заборонялося щось навмисно підпалювати, спалювати або необережно поводитися з полум'ям, щоб не накликати біди або пожежі.

Що можна робити 31 січня

У святих цього дня просять здоров'я, особливо зцілення очей, захисту від внутрішніх і зовнішніх спокус, переслідувань, життєвих негараздів, а також захист будинку від пожеж і нещасть.

