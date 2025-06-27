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Чому 28 червня не можна працювати фізично: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
27 червня 2025, 16:26
68
28 червня забороняється сваритися, злословити - будь-яке погане слово повернеться до вас.
28 червня: яке церковне свято, що не можна робити
28 червня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 28 червня
  • Що не можна робити 28 червня
  • Народні прикмети і традиції

У суботу, 28 червня, віряни святкують перенесення мощей святих безсрібняків Кіра та Іоанна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 28 червня

Святі Кір та Іоанн є ранньохристиянськими мучениками, відомими цілителями. Вони не брали грошей за свою роботу, допомагаючи людям за прикладом Ісуса Христа.

відео дня

Саме 28 червня відбулося перенесення їхніх мощей із міста Канопуса (неподалік Олександрії) до Менута (Манутіс) у новий храм. Ініціатором перенесення став святий Кирило Олександрійський, патріарх, який жив у V столітті.

Що не можна робити 28 червня

Не слід відмовляти нужденним у допомозі - Кир та Іван були безсрібняками, а тому слід уникати жадібності.

  • Не можна працювати фізично - краще присвятити день молитві.
  • Забороняється сваритися, лихословити - будь-яке погане слово повернеться до вас.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • теплий і сухий день - до погожого літа;
  • вранці туман стелиться низько по землі - буде великий урожай грибів;
  • дощить на Кіра та Івана - чекайте на мінливу погоду протягом семи днів;
  • сонце сідає в хмари - наступного дня буде дощ;
  • бджоли вилетіли з вуликів вранці - до теплого і сухого дня;
  • вітер протягом дня змінює напрямок - до неспокійного і мінливого літа.

У народі 28 червня називалося Кир та Іван на честь двох мучеників і безсрібників. Наші предки цього дня збирали цілющі трави, а також молилися святим за здоров'я.

Іменини 28 червня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана.

Талісманом людини, народженої 28 червня, є нефрит. У китайській традиції він уособлював мудрість, духовну силу і безсмертя. До європейських країн нефрит дійшов набагато пізніше - тільки в XIX столітті, коли його почали відкривати для себе як культурне і декоративне надбання Сходу.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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