Чому 2 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято

2 жовтня не слід починати нових справ - усе задумане цього дня піде важко або завершиться невдало.

https://glavred.net/holidays/pochemu-2-oktyabrya-nelzya-nachinat-novyh-del-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10702850.html Посилання скопійоване

2 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 2 жовтня

Що не можна робити 2 жовтня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 2 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Кипріяна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 жовтня

Кипріан народився в Антіохії приблизно в III столітті. З дитинства його присвятили язичницьким богам, і він здобув широку освіту в галузі магії, астрології та окультних практик. Кипріан об'їхав багато міст, вивчаючи таємниці язичницьких культів, спілкувався з жерцями і волхвами. Зрештою, він став відомим чаклуном і володарем великої сили, яку використовував для того, щоб впливати на людей.

відео дня

Одного разу до нього звернувся юнак Агіллаїд, закоханий у благочестиву дівчину на ім'я Юстина. Він просив Кипріяна чарами схилити її до гріха. Кипріан, застосовуючи різні закляття, нашаровував на дівчину темні сили, але Юстина відбивалася від усього лише молитвою, постом і хресним знаменням. Усі спроби Кипріяна зазнали поразки.

Це стало переломним моментом: він зрозумів, що християнська віра і сила Хреста вища за будь-яке чаклунство. Усвідомивши марність демонічних практик, Кипріан відрікся від нечистих сил і прийняв Хрещення.

Згодом він став пресвітером, а потім і єпископом Антіохії. Юстина також присвятила своє життя Богу і прийняла чернецтво. Обидва вони ревно навертали язичників до Христа, прославилися як проповідники та духовні наставники.

Під час гонінь на християн за часів імператора Декії Кипріяна і Юстина схопили. Їх піддавали жорстоким тортурам: кидали у вогонь, у киплячу смолу, били і знущалися. Але Господь чудово зберігав їх від смерті, і багато хто, бачачи це, навертався до віри. Зрештою правителі наказали їх обезголовити.

Що не можна робити 2 жовтня

Не слід починати нових справ - усе задумане цього дня піде насилу або завершиться невдало.

Не можна позичати речі або гроші - це може "винести" з дому достаток.

Забороняється довго дивитися на лелек, що відлітають, - це може накликати тугу і самотність.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

лелеки вже відлетіли - чекайте на ранню і холодну зиму;

ніч ясна і зоряна - буде суха погода;

вранці туман стелиться - до відлиги і теплої погоди;

сильний вітер вказує на затяжні осінні дощі.

У народі 2 жовтня носило назву Журавлинний день. Бо в цей час спостерігали масовий відліт журавлів у теплі краї. Подекуди говорили ще: "Журавлі відлітають - осінь відлітає".

Іменини 2 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Анна, Олександра, Устина.

Талісманом людини, народженої 2 жовтня, є котяче око. З давніх часів існувало переконання, що цей камінь має особливу силу оберігати людину від нещасть і навіть від самої смерті. Крім того, котяче око вважається потужним засобом для очищення і відновлення аури.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред