Чому 15 червня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Коротко:
- Яке церковне свято 15 червня
- Що не можна робити 15 червня
- Народні прикмети і традиції
У неділю, 15 червня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Амоса. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 15 червня
Амос народився в селі Фокуа, розташованому на південь від Вифлеєма. Був пастухом і дбайливим сокомором (доглядач за фіговими деревами). Отримав безпосередній заклик від Бога стати пророком.
Хоча Амос був юдеєм, Господь покликав його проповідувати в Північному царстві Ізраїлю, зокрема, до міста Вефіль, де знаходився основний язичницький центр ізраїльтян. За сміливі проповіді пророк зазнав чимало гонінь. Первосвященик Вефіля звинуватив його в заколоті проти царя. Пророка вбили люди сина царя Ізраїлю Єровоама II.
Що не можна робити 15 червня
Не слід починати важливі справи - вони можуть не дати бажаного результату.
Не можна пліткувати, лаятися, сваритися - пророк Амос виступав проти несправедливості.
Забороняється працювати фізично - церква радить уникати важкої праці руками.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- вранці рясна роса - буде багатий урожай;
- ясний і сонячний день - до спекотного і сухого літа;
- сильний вітер - неврожай на зернові;
- дощ - липень також буде дощовим;
- на Амоса ясна ніч - буде великий урожай грибів.
У народі 15 червня носило назву Амос Громовержець. Якщо цього дня лунав грім і йшли грози, то їх наші предки сприймали як покарання за свої гріхи. Вірили, що пророк Амос покликав грім із небес, бо у своїх пророцтвах говорив про Божий суд і покарання.
Іменини 15 червня
Які завтра іменини: Григорій, Михайло, Семен, Федір.
Талісманом людини, народженої 15 червня, є геліотроп. Він налаштовує на чесну кар'єру, допомагаючи зосередитися на справді найважливіших життєвих цілях і не розпорошувати енергію на інше.
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Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
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