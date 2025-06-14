Чому 15 червня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

15 червня забороняється працювати фізично - церква радить уникати важкої праці руками.

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15 червня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Коротко:

Яке церковне свято 15 червня

Що не можна робити 15 червня

Народні прикмети і традиції

У неділю, 15 червня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Амоса. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 червня

Амос народився в селі Фокуа, розташованому на південь від Вифлеєма. Був пастухом і дбайливим сокомором (доглядач за фіговими деревами). Отримав безпосередній заклик від Бога стати пророком.

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Хоча Амос був юдеєм, Господь покликав його проповідувати в Північному царстві Ізраїлю, зокрема, до міста Вефіль, де знаходився основний язичницький центр ізраїльтян. За сміливі проповіді пророк зазнав чимало гонінь. Первосвященик Вефіля звинуватив його в заколоті проти царя. Пророка вбили люди сина царя Ізраїлю Єровоама II.

Що не можна робити 15 червня

Не слід починати важливі справи - вони можуть не дати бажаного результату.

Не можна пліткувати, лаятися, сваритися - пророк Амос виступав проти несправедливості.

Забороняється працювати фізично - церква радить уникати важкої праці руками.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці рясна роса - буде багатий урожай;

ясний і сонячний день - до спекотного і сухого літа;

сильний вітер - неврожай на зернові;

дощ - липень також буде дощовим;

на Амоса ясна ніч - буде великий урожай грибів.

У народі 15 червня носило назву Амос Громовержець. Якщо цього дня лунав грім і йшли грози, то їх наші предки сприймали як покарання за свої гріхи. Вірили, що пророк Амос покликав грім із небес, бо у своїх пророцтвах говорив про Божий суд і покарання.

Іменини 15 червня

Які завтра іменини: Григорій, Михайло, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 15 червня, є геліотроп. Він налаштовує на чесну кар'єру, допомагаючи зосередитися на справді найважливіших життєвих цілях і не розпорошувати енергію на інше.

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