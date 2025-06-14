Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 15 червня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
14 червня 2025, 15:57
35
15 червня забороняється працювати фізично - церква радить уникати важкої праці руками.
15 червня: яке церковне свято, що не можна робити
15 червня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Коротко:

  • Яке церковне свято 15 червня
  • Що не можна робити 15 червня
  • Народні прикмети і традиції

У неділю, 15 червня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Амоса. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 червня

Амос народився в селі Фокуа, розташованому на південь від Вифлеєма. Був пастухом і дбайливим сокомором (доглядач за фіговими деревами). Отримав безпосередній заклик від Бога стати пророком.

відео дня

Хоча Амос був юдеєм, Господь покликав його проповідувати в Північному царстві Ізраїлю, зокрема, до міста Вефіль, де знаходився основний язичницький центр ізраїльтян. За сміливі проповіді пророк зазнав чимало гонінь. Первосвященик Вефіля звинуватив його в заколоті проти царя. Пророка вбили люди сина царя Ізраїлю Єровоама II.

Що не можна робити 15 червня

Не слід починати важливі справи - вони можуть не дати бажаного результату.

Не можна пліткувати, лаятися, сваритися - пророк Амос виступав проти несправедливості.

Забороняється працювати фізично - церква радить уникати важкої праці руками.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • вранці рясна роса - буде багатий урожай;
  • ясний і сонячний день - до спекотного і сухого літа;
  • сильний вітер - неврожай на зернові;
  • дощ - липень також буде дощовим;
  • на Амоса ясна ніч - буде великий урожай грибів.

У народі 15 червня носило назву Амос Громовержець. Якщо цього дня лунав грім і йшли грози, то їх наші предки сприймали як покарання за свої гріхи. Вірили, що пророк Амос покликав грім із небес, бо у своїх пророцтвах говорив про Божий суд і покарання.

Іменини 15 червня

Які завтра іменини: Григорій, Михайло, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 15 червня, є геліотроп. Він налаштовує на чесну кар'єру, допомагаючи зосередитися на справді найважливіших життєвих цілях і не розпорошувати енергію на інше.

Вас також зацікавить:

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    свято прикмети календар свят церковне свято
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Введення британських військ в Україну: Стармер поставив важливу умову

    Введення британських військ в Україну: Стармер поставив важливу умову

    16:12Війна
    В Україну повернули ще понад тисячу тіл загиблих військових

    В Україну повернули ще понад тисячу тіл загиблих військових

    15:17Україна
    Наймолодшому - 21 рік: Україна провела четвертий обмін військовополоненими

    Наймолодшому - 21 рік: Україна провела четвертий обмін військовополоненими

    15:13Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

    Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

    Кохання в зеніті - 4 знаків зодіаку чекає казкова романтика цього літа

    Кохання в зеніті - 4 знаків зодіаку чекає казкова романтика цього літа

    Випробування тижня: 4 знаки, яким доведеться зробити складний вибір до 15 червня

    Випробування тижня: 4 знаки, яким доведеться зробити складний вибір до 15 червня

    ПриватБанк попередив про масштабне відключення банкоматів, терміналів і карт

    ПриватБанк попередив про масштабне відключення банкоматів, терміналів і карт

    Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

    Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

    Останні новини

    16:12

    Введення британських військ в Україну: Стармер поставив важливу умову

    15:57

    Чому 15 червня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

    15:56

    Ізраїльский удар по Ірану та УкраїнаПогляд

    15:52

    Як змусити троянди цвісти все літо: що треба зробити до кінця червня

    15:30

    Кому вік додає шарму: астрологи назвали ТОП-3 знаки, що старіють красиво

    Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
    15:30

    Урожай буде нескінченним: як використовувати зрізані пасинки томатівВідео

    15:17

    В Україну повернули ще понад тисячу тіл загиблих військових

    15:13

    Наймолодшому - 21 рік: Україна провела четвертий обмін військовополоненимиФото

    15:08

    Вдарить спека +29 градусів: коли в Україні стрімко потепліє

    Реклама
    14:40

    Занесені до Червоної книги: в Україні виявили унікальних та рідкісних птахівФото

    13:59

    Війська Путіна на Сумщині, ультиматум РФ і переляк Лукашенка: головні заяви Зеленського

    13:57

    "Рушать на два міста": експерт розкрив плани армії РФ на літо

    13:41

    Як виростити "огірки-монстри" вагою в кілограм: названо незвичайний спосібВідео

    13:02

    Путін "засудив" Ізраїль за атаку на Іран: соратник Трампа розніс главу Кремля

    13:00

    Путін зможе воювати довше: чому РФ виграє через конфлікт Ізраїлю та Ірану

    12:57

    Популярна українська співачка опинилася в епіцентрі ракетного обстрілу Ізраїлю

    12:30

    Як згідно з етикетом пити каву: 10 правил, які не можна порушуватиВідео

    12:26

    Китайський гороскоп на завтра 15 червня: Бикам - борги, Мавпам - битва

    12:17

    Хто справжній власник кота: потрібно відповісти за 9 секунд

    12:03

    Війська Путіна небезпечно наблизилися до Сум: у США розкрили плани ворога

    Реклама
    11:48

    Чи можна ставити свічку за упокій, якщо людина безвісти зникла: священник пояснивВідео

    11:15

    "Поставив завдання": Сирський знайшов вихід, як захистити міста від дронів РФ

    10:33

    РФ гатила по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування: усі подробиціФото

    10:15

    Червоний рівень влупив по країні: Україну накрила надмасштабна магнітна буря

    10:00

    Аромат жінки: як користуватися парфумами згідно з етикетом

    10:00

    Європа симулює єдність і майже дозріла до санкцій проти Орбана та Фіцо - Горбач

    09:22

    Іран атакував Ізраїль ракетами і влучив у штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил: деталіВідео

    09:15

    Після ударів зріс попит на протигази: дрони влучили у дві "жирні" цілі в РФ

    07:49

    Поранені 2 поліцейських, є руйнування й пожежі: РФ атакувала Запоріжжя дронамиФото

    07:10

    Де 3 відмінності між єдинорогами: тільки найуважніші розгадають загадку за 8 секунд

    06:16

    Гороскоп на завтра 15 червня: Левам - гурманство, Стрільцям - несподіваний гість

    06:00

    Температура повітря опуститься до +4: коли чекати різкого потепління

    05:50

    Суперілюзія: знайдіть крокодила, що сховався в озері, за 5 секунд

    05:23

    Результат здивував: навіщо класти капронові колготи в морозильну камеру

    04:36

    Логістику буде підірвано: що відомо про просування РФ на Сумщині

    04:35

    Як правильно казати – кріп, окріп чи кип’яток: якої помилки варто уникатиВідео

    04:00

    Не просто бруд чи пил: чому на нових автомобільних шинах є білий наліт

    03:30

    Запах у взутті зникне без сліду: секрет простого лайфхаку за копійкиВідео

    01:29

    "Раптово": клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування грошей

    01:00

    Мозок точно "забурлить": лише геній знайде помилку на зображенні за 5 секунд

    Реклама
    00:37

    Дочекалися: ціна на улюблену ягоду українців впала

    00:25

    Рідні думали, що він загинув: з російського полону повернувся молодий військовий

    13 червня, п'ятниця
    22:58

    "Хто знає, чи доживеш": священник пояснив, чи можна святкувати день народження ранішеВідео

    22:45

    Путін цинічно "засудив" дії Ізраїлю і "пожалів" Іран

    22:21

    Зеленський готовий до переговорів із Путіним: в ОП вказали на один нюанс

    22:16

    Україна запускає в серійне виробництво першу балістичну ракету "Сапсан" - ЗМІ

    21:52

    Росія підійшла до Сум на 20 кілометрів: чого чекати даліПогляд

    21:34

    Іран запустив "сотні ракет" по Ізраїлю - фото і відеоВідео

    20:59

    Російський штурмовик збив свій же Су-25: ефектне відео "дружнього вогню"Відео

    20:33

    Удар Ізраїлю по Ірану "зачепив" Україну: Кочетков назвав наслідки

    Новини України
    Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Новини шоу бізнесу
    Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти