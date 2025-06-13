14 червня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

У народі 14 червня носило назву Єлисея Горошника. Саме в цей період починав цвісти горох.

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14 червня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 14 червня

Що не можна робити 14 червня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 14 червня, віряни святкують день пам'яті святого пророка Єлисея. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 червня

Єлисей є одним із найвидатніших пророків Старого Завіту і наступником Іллі. Жив приблизно в IX столітті до Різдва Христового. Народився в Авел-Мехолі (Ізраїль), був сином заможного хлібороба. Він зустрів Іллю, коли орав у полі, і пішов за ним, почувши про своє пророче майбутнє.

відео дня

Понад 60 років після смерті Іллі Єлисей виконував Божу волю серед народу Ізраїлю. Він здійснив чимало чудес. Тому шанується християнами як символ вірного служіння Богу, сили молитви та послідовності.

Що не можна робити 14 червня

Не можна стригти волосся та нігті - можете втратити свою силу та здоров'я.

Не слід позичати гроші або речі з дому - з ними з дому "вийде" благополуччя.

Забороняється працювати в полі - цього дня земля "відпочиває".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день без вітру - до спекотного літа;

хмарно або дощ - чекайте вологого літа;

дме дуже сильний вітер - осінь буде холодною і бурхливою;

пташки рано співають - літо триватиме довго і буде спекотним.

У народі 14 червня носило назву Єлисея Горошника. Саме в цей період починав цвісти горох. Часто говорили "На Єлисея - дивись на горох: густо цвіте - буде хороший рік".

Іменини 14 червня

Які завтра іменини: Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим.

Талісманом людини, народженої 14 червня, є олівін. Зелений самоцвіт, відомий як олівін, здавна вважався потужним оберегом проти темних сил. Люди вірили, що він не тільки захищає душу, а й сприяє зростанню матеріального благополуччя свого власника.

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