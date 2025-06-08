9 червня - Духів День: народні прикмети і що не можна робити цього дня

День Святого Духа - це велике християнське свято, яке відзначають на другий день після Трійці.

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9 червня - Духів День: народні прикмети і заборони / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Що означає День Святого Духа

Народні прикмети

Що не можна робити в День Святого Духа

У понеділок, 9 червня 2025 року, українці відзначають важливе християнське свято - День Святого Духа - день після Трійці. Це час, коли віряни звертаються до Бога з молитвами, просять про духовне оновлення і благословення на добрі справи. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Що означає День Святого Духа

День Святого Духа - це велике християнське свято, яке відзначають на другий день після Трійці, тобто в понеділок. У 2025 році ця дата припадає на 9 червня. Вважається, що саме цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, як і обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням. Святкування має глибоке духовне значення: віряни звертаються до Бога в молитвах, просять про мудрість, силу духу та захист.

відео дня

А в народній традиції Духів День входить у так званий Русалочний тиждень, який пов'язаний із силами природи, землею та її родючістю.

Народні прикмети

За українськими народними віруваннями, у Духів день заборонено працювати на городі та в саду. Вважається, що цього дня земля "вагітна врожаєм", тому її не можна копати, орати, встромляти в неї гострі предмети. Відповідно і садити нічого не можна.

Народні прикмети застерігають: хто в Духів день копає землю - може втратити врожай або накликати хвороби на себе та рідних. Навіть легка праця із землею вважається ризиком для майбутнього врожаю і може "образити" землю.

Що не можна робити в День Святого Духа:

перекопувати грядки;

рихлити землю;

садити рослини;

обробляти від шкідників і хвороб;

виривати бур'яни тощо.

Дозволяється лише поливати рослини - як знак турботи, а не втручання. Можна також збирати врожай, але без пошкодження ґрунту.

Православна церква України не запроваджує жорстких заборон на роботу в День Святого Духа, проте закликає вірян провести цей день у спокої та молитві. Головне - духовне очищення, відвідування храму, читання Писання, спілкування з родиною, добрі справи.

Дозволяється праця, якщо вона життєво необхідна, наприклад - полив, догляд за тваринами, приготування їжі. Якщо робота виконується з вдячністю і миром у серці, вона не вважається гріхом.

9 червня іменини відзначають Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія, Марта.

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