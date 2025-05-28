29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших свят у християнстві, присвячене вознесінню Ісуса Христа на небо.

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29 травня - Вознесіння Господнє / коллаж: Главред, фото: УНИАН, gtrk-kaluga.ru

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Яке церковне свято 29 травня

Народні традиції та прикмети

Що не можна робити 29 травня

За новим церковним календарем 29 травня відзначається свято Вознесіння Христового. Також церква вшановує мученицю Феодосію, діву Тирську, преподобномученицю Феодосію-діву та згадує Перший Вселенський собор 325 року. Також у цей день згадується подвиг мучеників, які в долині Ферейдан в Ірані від персів постраждали – це перехідне свято, що відзначається у день Вознесіння Господнього. Вшановуються ікони Божої Матері: "Споручниця грішних" і "Недремне Око". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 травня

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших свят у християнстві, присвячене вознесінню Ісуса Христа на небо. Сорок днів після свого воскресіння Ісус проповідував і наставляв віру апостолів. А на 40-й день апостоли стали свідками, як Ісус підіймається на небо на Оливній горі неподалік Віфанії. Потім, коли Христос зник у хмарах, їм явилися два ангели, які сповістили про друге пришестя Месії.

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Свято завершує земний цикл життя Ісуса Христа, але дає надію на життя вічне. Ця подія описана у Євангеліях від Луки та в Діяннях Апостолів.

Цікаво, що до IV століття Вознесіння відзначали разом зі святом Трійці. Перші згадки про окреме відзначення свята можна знайти у працях богослова Григорія Ніського та проповідях Іоана Златоуста.

Свята мучениця Феодосія Тирська була християнкою і постраждала під час гонінь на християн у 307 році. Вона звернулася до християн, які були ув’язнені, й вклонилася їм. За це стража схопила її й відвели до правителя. Дівчина відмовилася на вмовляння принести жертву ідолам, тому була піддана катуванням, а потім усічена мечем. Мощі святої були перенесені до Константинополя, пізніше – до Венеції.

Перший Вселенський Собор в історії християнства був скликаний у 325 році в місті Нікея імператором Костянтином Великим. Собор тривав два місяці й на ньому були присутні 318 єпископів, а також багато пресвітерів і дияконів. За результатами собору було засуджене аріанство, визначено спосіб вирахування дати Великодня, а також встановлені 20 основних канонів церковного життя.

Ікона Божої Матері "Споручниця грішних" відома своєю чудотворною та цілющою силою. Це один з найвідоміших образів Богородиці. В основі сюжету – Богоматір, яка тримає лівою рукою маленького Ісуса, а правою рукою – сувій, що символізує мудрість і благодать. Інколи зображується без сувою.

Відомо, що ікона перебувала у Миколаївському Одринському чоловічому монастирі, на території Орловської губернії, коли про неї заговорили 1843 року. Пізніше ікона була перенесена до Москви до храму Святителя Миколая.

В Україні є ще одна ікона з такою з назвою – Корецька "Споручниця грішних". Ікона була у власності корецьких князів, вони називали її "Благодатна". У 1622 році князь Самуїл перед захопленням турками його в полон сховав ікону. Ігуменя Серафима вберегла ікону й пізніше її було виставлено у Свято-Вознесенському Корецькому жіночому православному монастирі.

Ікона "Недремне Око" походить із церкви Різдва Пресвятої Богородиці Старовижівського району Волинської області. Датується 18 століттям. Вважається, що в основі ікони – слова зі Старого Заповіту: "Я сплю, а серце моє пильнує". Ікона зображує сплячого Ісуса, який уві сні бачить свої майбутні страждання і пророкує воскресіння з мертвих. Зараз зберігається у Музеї волинської ікони.

Народні традиції та прикмети

Свято Вознесіння Христового має міцні народні традиції. У народі казали: "Вшестя". Й оскільки свято у різні дати, але завжди у четвер, то була така приказка: "Не прийдеться в середу Вшестя". У деяких регіонах у народних традиціях було випікати паски та фарбувати яйця на поминки. За переказами, це останній день, коли пекли великодню випічку.

У народі збереглося кілька прикмет:

хороша погода на Вознесіння – буде приємне літо й тепла осінь;

холодна погода передбачає неврожай;

дощі цього дня віщують хвороби у худоби;

каркання ворони обіцяє везіння, якісь несподівані приємні події;

спекотний день означає багато грибів у лісі.

У селян заведено до цього дня вже все посіяти, а на саме свято обходили свої посіви й качали там крашанки. У цей період вже очікується свято Трійці, що наступає за 10 днів. Молодь уже збираються гуртом і влаштовують різні веселі розваги.

Що не можна робити 29 травня

Вознесіння – велике свято і за церковними, і за народними традиціями. Тому заборонена будь-яка фізична робота: не можна працювати в полі та на городі, прибирати у будинках, поратися по господарству, прати, шити й вишивати. Не можна рубати дрова. До такого великого свята вже все має бути зроблено.

Господині старалися наготувати страви напередодні Вознесіння, щоб на саме свято провести час з рідними. Не слід цього дня позичати гроші – це до бідності. У Вознесіння добре скупатися у відкритій водоймі, це зміцнить здоров’я на довгі роки.

Іменини та день ангела 29 травня

За новоюліанським календарем 29 травня день ангела відзначає Феодосій. Це ім’я має грецьке походження і перекладається як "Божий дар".

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