Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

Віталій Кірсанов
28 травня 2025, 14:45
364
Вознесіння Господнє – одне з найважливіших свят у християнстві, присвячене вознесінню Ісуса Христа на небо.
29 травня - Вознесіння Господнє
29 травня - Вознесіння Господнє / коллаж: Главред, фото: УНИАН, gtrk-kaluga.ru

Ви дізнаєтесь:

  • Яке церковне свято 29 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що не можна робити 29 травня

За новим церковним календарем 29 травня відзначається свято Вознесіння Христового. Також церква вшановує мученицю Феодосію, діву Тирську, преподобномученицю Феодосію-діву та згадує Перший Вселенський собор 325 року. Також у цей день згадується подвиг мучеників, які в долині Ферейдан в Ірані від персів постраждали – це перехідне свято, що відзначається у день Вознесіння Господнього. Вшановуються ікони Божої Матері: "Споручниця грішних" і "Недремне Око". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 29 травня

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших свят у християнстві, присвячене вознесінню Ісуса Христа на небо. Сорок днів після свого воскресіння Ісус проповідував і наставляв віру апостолів. А на 40-й день апостоли стали свідками, як Ісус підіймається на небо на Оливній горі неподалік Віфанії. Потім, коли Христос зник у хмарах, їм явилися два ангели, які сповістили про друге пришестя Месії.

відео дня

Свято завершує земний цикл життя Ісуса Христа, але дає надію на життя вічне. Ця подія описана у Євангеліях від Луки та в Діяннях Апостолів.

Цікаво, що до IV століття Вознесіння відзначали разом зі святом Трійці. Перші згадки про окреме відзначення свята можна знайти у працях богослова Григорія Ніського та проповідях Іоана Златоуста.

Свята мучениця Феодосія Тирська була християнкою і постраждала під час гонінь на християн у 307 році. Вона звернулася до християн, які були ув’язнені, й вклонилася їм. За це стража схопила її й відвели до правителя. Дівчина відмовилася на вмовляння принести жертву ідолам, тому була піддана катуванням, а потім усічена мечем. Мощі святої були перенесені до Константинополя, пізніше – до Венеції.

Перший Вселенський Собор в історії християнства був скликаний у 325 році в місті Нікея імператором Костянтином Великим. Собор тривав два місяці й на ньому були присутні 318 єпископів, а також багато пресвітерів і дияконів. За результатами собору було засуджене аріанство, визначено спосіб вирахування дати Великодня, а також встановлені 20 основних канонів церковного життя.

Ікона Божої Матері "Споручниця грішних" відома своєю чудотворною та цілющою силою. Це один з найвідоміших образів Богородиці. В основі сюжету – Богоматір, яка тримає лівою рукою маленького Ісуса, а правою рукою – сувій, що символізує мудрість і благодать. Інколи зображується без сувою.

Відомо, що ікона перебувала у Миколаївському Одринському чоловічому монастирі, на території Орловської губернії, коли про неї заговорили 1843 року. Пізніше ікона була перенесена до Москви до храму Святителя Миколая.

В Україні є ще одна ікона з такою з назвою – Корецька "Споручниця грішних". Ікона була у власності корецьких князів, вони називали її "Благодатна". У 1622 році князь Самуїл перед захопленням турками його в полон сховав ікону. Ігуменя Серафима вберегла ікону й пізніше її було виставлено у Свято-Вознесенському Корецькому жіночому православному монастирі.

Ікона "Недремне Око" походить із церкви Різдва Пресвятої Богородиці Старовижівського району Волинської області. Датується 18 століттям. Вважається, що в основі ікони – слова зі Старого Заповіту: "Я сплю, а серце моє пильнує". Ікона зображує сплячого Ісуса, який уві сні бачить свої майбутні страждання і пророкує воскресіння з мертвих. Зараз зберігається у Музеї волинської ікони.

Народні традиції та прикмети

Свято Вознесіння Христового має міцні народні традиції. У народі казали: "Вшестя". Й оскільки свято у різні дати, але завжди у четвер, то була така приказка: "Не прийдеться в середу Вшестя". У деяких регіонах у народних традиціях було випікати паски та фарбувати яйця на поминки. За переказами, це останній день, коли пекли великодню випічку.

У народі збереглося кілька прикмет:

  • хороша погода на Вознесіння – буде приємне літо й тепла осінь;
  • холодна погода передбачає неврожай;
  • дощі цього дня віщують хвороби у худоби;
  • каркання ворони обіцяє везіння, якісь несподівані приємні події;
  • спекотний день означає багато грибів у лісі.

У селян заведено до цього дня вже все посіяти, а на саме свято обходили свої посіви й качали там крашанки. У цей період вже очікується свято Трійці, що наступає за 10 днів. Молодь уже збираються гуртом і влаштовують різні веселі розваги.

Що не можна робити 29 травня

Вознесіння – велике свято і за церковними, і за народними традиціями. Тому заборонена будь-яка фізична робота: не можна працювати в полі та на городі, прибирати у будинках, поратися по господарству, прати, шити й вишивати. Не можна рубати дрова. До такого великого свята вже все має бути зроблено.

Господині старалися наготувати страви напередодні Вознесіння, щоб на саме свято провести час з рідними. Не слід цього дня позичати гроші – це до бідності. У Вознесіння добре скупатися у відкритій водоймі, це зміцнить здоров’я на довгі роки.

Іменини та день ангела 29 травня

За новоюліанським календарем 29 травня день ангела відзначає Феодосій. Це ім’я має грецьке походження і перекладається як "Божий дар".

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято травневі свята Вознесение Вознесіння Господнє календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

17:02Війна
ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:31Війна
У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

15:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Останні новини

17:06

"Хто взагалі схвалив?": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

17:02

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

16:55

"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

16:43

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

16:35

Чи можна спати після причастя: священник здивував відповіддюВідео

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
16:33

В 50 гривень не вкластись: в Україні вдвічі подорожчав сезонний овоч

16:31

ЗСУ атакували чотири ключові підприємства "оборонки" РФ: Генштаб розкрив деталі

16:11

Хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років

16:00

4 знаки зодіаку, з яких виходять найвідданіші дружини

Реклама
15:51

У Путіна заговорили про "перемир'я" і розповіли про умови припинення вогню

15:41

Бачать світ не лише чорно-білим: скільки кольорів розрізняють собаки

15:40

Крутіше за метро: де в Україні є унікальний транспорт з лівостороннім рухом

15:39

Українцям загрожує депортація: за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії

15:36

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

15:30

"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

15:20

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

15:19

Терапія для важкохворих дітей: Юрій Ткач та Наталі Солонік оживили телешоу "Я люблю Україну" в родинному домі "Дача"

15:19

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

14:58

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

14:54

"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

Реклама
14:46

Людей закликали не ставити огірки поруч з помідорами: у чому причина

14:46

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

14:45

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

14:35

Яка нитка прив’язана до банана: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

14:30

"Тільки погіршить ситуацію": Олена Зеленська зробила важливу заяву

14:29

Сучасні технології та транспорт: телемарафон "Єдині новини" зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

13:57

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

13:53

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53

Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

13:51

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

13:51

Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

13:29

Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

13:25

На дев'ятому місяці вагітності: Slavia вдруге виходить заміж

13:10

До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні

13:08

Сила у підтримці: як бізнес розвиває спорт на Закарпатті. Історія родини пауерліфтерів Ситарів новини компанії

13:05

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

13:01

Загроза на кордоні з Білоруссю восени може зрости: про що попередили в ДПСУ

12:40

Зеленський прибув до Німеччини: названо головні цілі візиту

12:33

"Пропонуємо відданість": тисячі українців просять Швецію залишити їх у країні назавжди

12:11

Сили оборони успішно контратакували РФ: в ISW розповіли про зміни на фронті

Реклама
11:54

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ по Україні за добу: Зеленський дав відповідь

11:49

"Дуже сподіваємося": Зеленський назвав можливі терміни завершення війни

11:47

Зміни будуть більш динамічними: банкір озвучив курс долара в червні 2025

11:23

Скинув 20 років: Бред Пітт здивував кардинальною зміною в зовнішності

11:21

4 знаки зодіаку, з яких виходять кращі матері, ніж дочки

10:55

РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

10:47

"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

10:38

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:36

Завалить урожаєм: що обов'язково потрібно зробити з перцем до цвітінняВідео

10:26

В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти