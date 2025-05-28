29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

Ви дізнаєтесь:
- Яке церковне свято 29 травня
- Народні традиції та прикмети
- Що не можна робити 29 травня
За новим церковним календарем 29 травня відзначається свято Вознесіння Христового. Також церква вшановує мученицю Феодосію, діву Тирську, преподобномученицю Феодосію-діву та згадує Перший Вселенський собор 325 року. Також у цей день згадується подвиг мучеників, які в долині Ферейдан в Ірані від персів постраждали – це перехідне свято, що відзначається у день Вознесіння Господнього. Вшановуються ікони Божої Матері: "Споручниця грішних" і "Недремне Око". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 29 травня
Вознесіння Господнє – одне з найважливіших свят у християнстві, присвячене вознесінню Ісуса Христа на небо. Сорок днів після свого воскресіння Ісус проповідував і наставляв віру апостолів. А на 40-й день апостоли стали свідками, як Ісус підіймається на небо на Оливній горі неподалік Віфанії. Потім, коли Христос зник у хмарах, їм явилися два ангели, які сповістили про друге пришестя Месії.
Свято завершує земний цикл життя Ісуса Христа, але дає надію на життя вічне. Ця подія описана у Євангеліях від Луки та в Діяннях Апостолів.
Цікаво, що до IV століття Вознесіння відзначали разом зі святом Трійці. Перші згадки про окреме відзначення свята можна знайти у працях богослова Григорія Ніського та проповідях Іоана Златоуста.
Свята мучениця Феодосія Тирська була християнкою і постраждала під час гонінь на християн у 307 році. Вона звернулася до християн, які були ув’язнені, й вклонилася їм. За це стража схопила її й відвели до правителя. Дівчина відмовилася на вмовляння принести жертву ідолам, тому була піддана катуванням, а потім усічена мечем. Мощі святої були перенесені до Константинополя, пізніше – до Венеції.
Перший Вселенський Собор в історії християнства був скликаний у 325 році в місті Нікея імператором Костянтином Великим. Собор тривав два місяці й на ньому були присутні 318 єпископів, а також багато пресвітерів і дияконів. За результатами собору було засуджене аріанство, визначено спосіб вирахування дати Великодня, а також встановлені 20 основних канонів церковного життя.
Ікона Божої Матері "Споручниця грішних" відома своєю чудотворною та цілющою силою. Це один з найвідоміших образів Богородиці. В основі сюжету – Богоматір, яка тримає лівою рукою маленького Ісуса, а правою рукою – сувій, що символізує мудрість і благодать. Інколи зображується без сувою.
Відомо, що ікона перебувала у Миколаївському Одринському чоловічому монастирі, на території Орловської губернії, коли про неї заговорили 1843 року. Пізніше ікона була перенесена до Москви до храму Святителя Миколая.
В Україні є ще одна ікона з такою з назвою – Корецька "Споручниця грішних". Ікона була у власності корецьких князів, вони називали її "Благодатна". У 1622 році князь Самуїл перед захопленням турками його в полон сховав ікону. Ігуменя Серафима вберегла ікону й пізніше її було виставлено у Свято-Вознесенському Корецькому жіночому православному монастирі.
Ікона "Недремне Око" походить із церкви Різдва Пресвятої Богородиці Старовижівського району Волинської області. Датується 18 століттям. Вважається, що в основі ікони – слова зі Старого Заповіту: "Я сплю, а серце моє пильнує". Ікона зображує сплячого Ісуса, який уві сні бачить свої майбутні страждання і пророкує воскресіння з мертвих. Зараз зберігається у Музеї волинської ікони.
Народні традиції та прикмети
Свято Вознесіння Христового має міцні народні традиції. У народі казали: "Вшестя". Й оскільки свято у різні дати, але завжди у четвер, то була така приказка: "Не прийдеться в середу Вшестя". У деяких регіонах у народних традиціях було випікати паски та фарбувати яйця на поминки. За переказами, це останній день, коли пекли великодню випічку.
У народі збереглося кілька прикмет:
- хороша погода на Вознесіння – буде приємне літо й тепла осінь;
- холодна погода передбачає неврожай;
- дощі цього дня віщують хвороби у худоби;
- каркання ворони обіцяє везіння, якісь несподівані приємні події;
- спекотний день означає багато грибів у лісі.
У селян заведено до цього дня вже все посіяти, а на саме свято обходили свої посіви й качали там крашанки. У цей період вже очікується свято Трійці, що наступає за 10 днів. Молодь уже збираються гуртом і влаштовують різні веселі розваги.
Що не можна робити 29 травня
Вознесіння – велике свято і за церковними, і за народними традиціями. Тому заборонена будь-яка фізична робота: не можна працювати в полі та на городі, прибирати у будинках, поратися по господарству, прати, шити й вишивати. Не можна рубати дрова. До такого великого свята вже все має бути зроблено.
Господині старалися наготувати страви напередодні Вознесіння, щоб на саме свято провести час з рідними. Не слід цього дня позичати гроші – це до бідності. У Вознесіння добре скупатися у відкритій водоймі, це зміцнить здоров’я на довгі роки.
Іменини та день ангела 29 травня
За новоюліанським календарем 29 травня день ангела відзначає Феодосій. Це ім’я має грецьке походження і перекладається як "Божий дар".
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