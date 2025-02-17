17 лютого: церковне свято, прикмети, кому моляться про зниклих безвісти

Ви дізнаєтеся:
- Яке сьогодні церковне свято
- Про що говорять прикмети на 17 лютого
- Що не можна робити сьогодні
- Що можна робити 17 лютого
- Хто відзначає день ангела 17 лютого
За новим церковним календарем в Україні 17 лютого християнська церква вшановує Великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, мовчальника Києво-Печерського, праведної Маріамни, сестри апостола Пилипа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Теодор Тирон - вірменський святий. Християнин, який постраждав за віру христову під час гонінь на християн за наказом імператора Максиміана. Великомученик сам увійшов у вогонь, але не зрікся віри.
Феодор Мовчазний - український православний святий, який був ченцем Печерського монастиря в Києві в XIII столітті. Відзначився подвигом мовчання. Мощі святого зберігаються в Дальніх печерах.
Свята Маріамна була сестрою апостола Пилипа. Разом із братом і апостолом Варфоломієм проповідувала християнство в Малій Азії.
Про що говорять прикмети на 17 лютого
За погодою цього дня судять, якими будуть весна і літо:
- туман цього дня - травень буде холодний;
- теплий день - літо буде спекотним, а якщо холодний, то прохолодним;
- птахи повернулися з теплих країн - весна буде ранньою.
Сьогодні спостерігають за небом: якщо купчасті хмари зранку почорніли - бути дощу.
Що не можна робити сьогодні
У церковне свято 17 лютого забороняється лихословити, марнословити, пліткувати, відмовляти в допомозі. Церква засуджує, брехню, лінь, жадібність, заздрість і відчай.
Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: вважається, що будь-яка лайка і необережне слово можуть накликати біду. Не слід сьогодні за можливості одягати одяг темних кольорів, щоб не привернути невдачі.
Що можна робити 17 лютого
У православне свято сьогодні звертаються до святого Феодора Тирона, як до заступника за нас перед Господом - святому моляться про зниклих близьких, а також просять підтримки у важкі часи. Феодору Мовчазному моляться, щоб уберіг від марнослів'я і нестриманості язика.
У народі на Федора було прийнято пити багато холодної води - вважалося, що вона допомагає очистити організм і зміцнити його.
Хто відзначає день ангела 17 лютого
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Микола, Порфирій, Роман, Михайло, Павло, Марія, Маріанна, Федір.
За старим стилем день ангела в Олександра, Олексія, Андрія, Анни, Аркадія, Бориса, Василя, Георгія, Дмитра, Катерини, Івана, Кирила, Марії, Михайла, Миколи, Петра, Сергія, Федора, Юрія.
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