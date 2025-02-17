17 лютого: церковне свято, прикмети, кому моляться про зниклих безвісти

У церковне свято 17 лютого забороняється лихословити, марнословити, пліткувати, відмовляти в допомозі.

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17 лютого: кому сьогодні моляться за зниклих безвісти / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке сьогодні церковне свято

Про що говорять прикмети на 17 лютого

Що не можна робити сьогодні

Що можна робити 17 лютого

Хто відзначає день ангела 17 лютого

За новим церковним календарем в Україні 17 лютого християнська церква вшановує Великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, мовчальника Києво-Печерського, праведної Маріамни, сестри апостола Пилипа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Теодор Тирон - вірменський святий. Християнин, який постраждав за віру христову під час гонінь на християн за наказом імператора Максиміана. Великомученик сам увійшов у вогонь, але не зрікся віри.

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Феодор Мовчазний - український православний святий, який був ченцем Печерського монастиря в Києві в XIII столітті. Відзначився подвигом мовчання. Мощі святого зберігаються в Дальніх печерах.

Свята Маріамна була сестрою апостола Пилипа. Разом із братом і апостолом Варфоломієм проповідувала християнство в Малій Азії.

Про що говорять прикмети на 17 лютого

За погодою цього дня судять, якими будуть весна і літо:

туман цього дня - травень буде холодний;

теплий день - літо буде спекотним, а якщо холодний, то прохолодним;

птахи повернулися з теплих країн - весна буде ранньою.

Сьогодні спостерігають за небом: якщо купчасті хмари зранку почорніли - бути дощу.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 17 лютого забороняється лихословити, марнословити, пліткувати, відмовляти в допомозі. Церква засуджує, брехню, лінь, жадібність, заздрість і відчай.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: вважається, що будь-яка лайка і необережне слово можуть накликати біду. Не слід сьогодні за можливості одягати одяг темних кольорів, щоб не привернути невдачі.

Що можна робити 17 лютого

У православне свято сьогодні звертаються до святого Феодора Тирона, як до заступника за нас перед Господом - святому моляться про зниклих близьких, а також просять підтримки у важкі часи. Феодору Мовчазному моляться, щоб уберіг від марнослів'я і нестриманості язика.

У народі на Федора було прийнято пити багато холодної води - вважалося, що вона допомагає очистити організм і зміцнити його.

Хто відзначає день ангела 17 лютого

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Микола, Порфирій, Роман, Михайло, Павло, Марія, Маріанна, Федір.

За старим стилем день ангела в Олександра, Олексія, Андрія, Анни, Аркадія, Бориса, Василя, Георгія, Дмитра, Катерини, Івана, Кирила, Марії, Михайла, Миколи, Петра, Сергія, Федора, Юрія.

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