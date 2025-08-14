15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити цього дня

У народі 15 серпня носило назву Перша Пречиста. Це найпоширеніша народна назва.

У п'ятницю, 15 серпня, віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці - одне з найвеличніших християнських свят, яке вшановує завершення земного життя Божої Матері та її вознесіння з тілом і душею на небеса. За переказами, Пресвята Богородиця після Вознесіння Христового продовжувала жити в молитві, добрих справах і спілкуванні з апостолами. Перед Своїм Успінням Вона отримала благу звістку від Архангела Гавриїла про те, що скоро завершить земне життя. Усі апостоли, окрім святого апостола Фоми, зібралися в її домі в Гефсиманії.

Коли Богородиця померла, апостоли поховали її тіло у гробі біля підніжжя Оливної гори. На третій день прибув апостол Фома, який хотів попрощатися з Матір'ю Божою. Коли труну відкрили, то не знайшли там її тіла - тільки похоронні пелени. Це свідчить про те, що Бог взяв Пресвяту Богородицю з тілом і душею на небеса.

Що можна робити 15 серпня

На 15 серпня, у день свята, селяни святкували завершення жнив сінокосу. У селах влаштовувалося масштабне святкове зібрання - братки, куди кожен приносив гостинці: їжу та напої. Перед початком веселощів страви освячували в церкві, надаючи святковому застіллю особливого значення. Молодь користувалася можливістю на цьому зібранні, щоб знайти собі пару, адже незабаром починалася весільна осінь.

Що не можна робити 15 серпня

Не можна займатися важкою фізичною працею - цей день присвячують молитві та йдуть до церкви.

Не слід грати весілля - Успіння не підходить для таїнства шлюбу.

Забороняється купатися у відкритій водоймі - вода занадто холодна і можна накликати на себе біду.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

15 серпня ясно і тепло - осінь буде сухою і довгою;

після Успіння - осінь встає з ліжка;

роса на Успіння - на гарну погоду;

лелеки вже полетіли - осінь буде рання і холодна;

на Успіння Богородиця сонце в землю ховає.

Іменини 15 серпня

Які завтра іменини: Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 серпня, є лал. Сяйво цього дорогоцінного каменю неможливо не помітити - воно заворожує з першого погляду. З давніх часів йому приписували цілющу силу: вважалося, що лал здатний зміцнювати імунну систему свого власника і сприяти гармонізації складу крові.

