12 червня не можна влаштовувати гучні гуляння: яке церковне свято

У народі 12 червня називалося Сонячний день. Усе тому, що це період максимально довгого світлового дня.

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12 червня не можна влаштовувати гучні гуляння / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 12 червня

Що не можна робити 12 червня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 12 червня, віряни святкують день пам'яті святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Афонського. Онуфрій Великий жив у IV-V століттях, був єгипетським ченцем, любив усамітнюватися від юності. Спочатку він жив у монастирі, але для безперестанної молитви пішов у Фіваїдську пустелю, де пробув понад 60 років. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 12 червня

Харчувався святий тільки тим, що міг знайти в пустелі. Одного разу Онуфрія відвідав святий Пантиной, який зазначив, що той став духовно просвітленим старцем, сповненим благодаті.

відео дня

Петро Афонський жив у VIII столітті в Константинополі. Був воїном і потрапив у полон до арабів. Завдяки святому Миколаю він був звільнений із в'язниці, після чого присвятив своє життя Богу. Оселившись на горі Афон, ще до того, як там з'явився перший монастир, Петро став одним із пустельників. Тому його часто називають "праотцем афонського чернецтва". Понад 50 років він провів на самоті в молитві.

Що не можна робити 12 червня

Не слід влаштовувати гучні гуляння - це сприятливий день для тиші та молитви.

Не можна сваритися, засуджувати - інакше сварка затягнеться надовго.

Забороняється косити траву - можете накликати на худобу хвороби, а на себе біди.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода - до сухого і теплого літа;

дощ 12 червня до вологого літа;

вітер зі сходу - чекайте посухи;

південний або західний вітер - будуть дощі найближчими днями;

почути грім - урожайний рік, але буде багато бур;

вранці на траві багато роси - до спекотного літа;

високо в небі пливуть хмари - чекайте тривалого тепла.

У народі 12 червня називалося Сонячний день. Усе тому, що це період максимально довгого світлового дня. Вважалося, що саме на Онуфрія сонце зупиняється "на вершині", а потім повільно "котиться до зими".

Іменини 12 червня

Які завтра іменини: Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Анна.

Талісманом людини, народженої 12 червня, є авантюрин. Його здавна вважали не просто прикрасою, а своєрідним талісманом очищення: вірили, що він сприяє виведенню шкідливих речовин із тіла та відновлює внутрішню гармонію.

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