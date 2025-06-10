11 червня не можна пліткувати і сваритися: яке церковне свято

У народі 11 червня носило назву Бджолиний день. Саме в цей період активно проводили медозбирання.

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11 червня не можна пліткувати і сваритися / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 11 червня

Що не можна робити 11 червня

Народні прикмети і традиції

У середу, 11 червня, віряни святкують день пам'яті святих апостолів Вартоломія і Варнави. Апостол Вартоломей був одним із найближчих апостолів Ісуса Христа. Саме про нього згадується в Євангелії від Іоанна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 11 червня

Після Воскресіння Спасителя апостол Варфоломій вирушив у різні країни, несучи Слово Боже. Особливо шанують його у Вірменії. Через свою віру апостол Варфоломій зазнав жорстокої смерті. З нього спочатку здерли шкіру, а потім обезголовили.

відео дня

Апостол Варнава спочатку називався Йосипом. Коли став одним з учнів Ісуса Христа, то інші дали йому нове ім'я, яке означає "син розради". Він належав до числа 70-ти апостолів. Особливу роль він відіграв у житті апостола Павла, здійснивши з ним місіонерську подорож. Як і більшість апостолів загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити 11 червня

Не можна випасати худобу - може статися біда.

Не варто пліткувати, сваритися - це день для духовного очищення і молитви.

У народі вважалося, що на Варнаву не слід працювати фізично - інакше "руки болітимуть".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ на Варнаву - до вологого літа;

суха і ясна погода - літо буде посушливим і спекотним;

бджоли літають низько до дощу, високо - до спеки;

почути грім - рік буде врожайним;

вранці прохолодно або вітер із півночі - чекайте похолодання.

У народі 11 червня носило назву Бджолиний день. Саме в цей період активно проводилося медозбирання. Існувала навіть приказка: "На Варнаву бджола і за тінню не встигає - меду багато буде".

Іменини 11 червня

Які завтра іменини: Варфоломій, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 червня, є сардонікс.

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