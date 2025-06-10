11 червня не можна пліткувати і сваритися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 11 червня
- Що не можна робити 11 червня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 11 червня, віряни святкують день пам'яті святих апостолів Вартоломія і Варнави. Апостол Вартоломей був одним із найближчих апостолів Ісуса Христа. Саме про нього згадується в Євангелії від Іоанна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 11 червня
Після Воскресіння Спасителя апостол Варфоломій вирушив у різні країни, несучи Слово Боже. Особливо шанують його у Вірменії. Через свою віру апостол Варфоломій зазнав жорстокої смерті. З нього спочатку здерли шкіру, а потім обезголовили.
Апостол Варнава спочатку називався Йосипом. Коли став одним з учнів Ісуса Христа, то інші дали йому нове ім'я, яке означає "син розради". Він належав до числа 70-ти апостолів. Особливу роль він відіграв у житті апостола Павла, здійснивши з ним місіонерську подорож. Як і більшість апостолів загинув мученицькою смертю.
Що не можна робити 11 червня
Не можна випасати худобу - може статися біда.
Не варто пліткувати, сваритися - це день для духовного очищення і молитви.
У народі вважалося, що на Варнаву не слід працювати фізично - інакше "руки болітимуть".
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ на Варнаву - до вологого літа;
- суха і ясна погода - літо буде посушливим і спекотним;
- бджоли літають низько до дощу, високо - до спеки;
- почути грім - рік буде врожайним;
- вранці прохолодно або вітер із півночі - чекайте похолодання.
У народі 11 червня носило назву Бджолиний день. Саме в цей період активно проводилося медозбирання. Існувала навіть приказка: "На Варнаву бджола і за тінню не встигає - меду багато буде".
Іменини 11 червня
Які завтра іменини: Варфоломій, Марія.
Талісманом людини, народженої 11 червня, є сардонікс.
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Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, коли 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "російського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архиєпископ Святослав,висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
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