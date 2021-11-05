Лікар озвучила три головні причини зниження імунітету

Лікар назвала три головні причини зниження імунітету / Pixabay

Якщо людина довгий час знаходиться під впливом негативних факторів, то імунітет ослабне. А слабкий імунітет не може забезпечити належну імунну відповідь і зберегти сталість внутрішнього середовища, розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Імунітет - захисний механізм, який допомагає організму боротися з чужорідними речовинами:

мікроб,

вірус,

гельмінт,

продуктами їх життєдіяльності і токсинами.

Контролює знищення пошкоджених або застарілих власних клітин, продуктів розпаду.

ТОП-3 можливих причини зниження імунітету

Проблеми зі здоров'ям: операції, травми, опіки, порушення з боку ШКТ, низька кислотність шлункового соку, ферментативна недостатність, синдром надмірної кишкової проникності, порушення 1 або 2 фаз детоксикації печінки, надмірна вага. Дефіцити основних вітамінів і мінералів: Д, С, В6, В12, магнію, цинку. Порушення способу життя-шкідливі звички, неповноцінне харчування, поганий сон, стрес (не нехтуйте цими пунктами! Напевно ви не раз помічали, що хворіли після емоційного перенапруження або зміни режиму роботи), переохолодження, важка фізична праця, токсини навколишнього середовища: пластик, пестициди, харчові барвники та ароматизатори, трансжири.

Застуда, грип, ГРВІ – часті супутники осінньо-зимового сезону. Правильно підібрані продукти харчування зміцнять захисні сили організму і допоможуть побороти інфекції і віруси. Які продукти потрібно їсти, щоб швидше одужати, розібрався Главред.

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