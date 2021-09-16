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Покращує імунітет: учені пояснили, навіщо потрібна третя доза вакцини Pfizer

16 сентября 2021, 07:33

Наразі ліцензовані або дозволені в США вакцини проти коронавірусу забезпечують захист від тяжкого перебігу хвороби і смерті від COVID-19, кажуть дослідники.

вакцина Pfizer
Бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, але вона покращує імунітет / Фото Reuters

Третя доза вакцини від коронавірусу Pfizer не потрібна для захисту від COVID-19, але вона покращує імунітет, заявили учені Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

У звіті вчених наголошується, що зниження ефективності вакцини Comirnaty в боротьбі зі штамом Дельта досі не доведено, передає Reuters.

"Деякі дослідження показують, що ефективність знижується, а інші - що ні. В цілому, результати свідчать про те, що вакцини проти коронавірусу, підтверджені в США, досить ефективно захищають від тяжкого перебігу захворювання або смерті", - стверджують дослідники.

За словами учених, при ліцензуванні бустерів слід також враховувати можливість запобігання госпіталізації та смерті, а також динаміку пандемії в Сполучених Штатах.

Читайте такжеУчений детально пояснив, чи потрібне третє щеплення від COVID-19"Однак, в цілому дані показують, що зараз ліцензовані або дозволені в США вакцини проти COVID-19, як і раніше, забезпечують захист від важкої хвороби і смерті від COVID-19 в Сполучених Штатах", - йдеться в повідомленні.

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Тепер експерти повинні вирішити, чи варто рекомендувати регулюючим органам США схвалити вакцинацію третьою дозою препарату Pfizer.

Бустерна доза вакцини від коронавірусу

У липні стало відомо, що компанії Pfizer і BioNTech запропонують управлінню із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентству лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 в якості "бустера". Повідомлялося, що вчені прийшли до висновку, що третя доза може знадобитися впродовж 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту.

Пізніше головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає необхідності вводити американцям третю дозу вакцини від коронавірусу.

Учені з'ясували, що третя доза вакцини виробництва Sinovac збільшує ефективність антитіл від штаму Дельта. Причому в понад 2,5 раза.

У серпні американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через півроку зробити третє щеплення від COVID-19. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових небезпечних штамів.

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