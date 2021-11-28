Лікар назвала підступну небезпеку мигдалю

Кому не можна їсти мигдаль / pixabay

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, чому мигдаль може бути небезпечним для нашого організму.

За її словами, мигдаль за рахунок поживних речовин покращує функціонування серцево-судинної системи і роботу мозку, проте його вживання до термічної обробки загрожує проблемами зі здоров'ям.

Вона зазначила, що в мигдалі міститься ціаноглікозид амігдалін, продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту.

"При цьому виділяється синильна кислота, одна з найсильніших отрут..." - попередила фахівець.

Фус додала, що після теплової обробки (180 градусів протягом 8-10 хвилин) амігдалін не представлятиме небезпеки для організму.

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У день можна з'їдати не більше 30 грамів горіхів.

"Плюс горіхів в тому, що вони можуть зберігатися довго, не втрачаючи при цьому своїх корисних властивостей і смакових якостей. Цей продукт можна брати з собою в тривалу поїздку і вживати в тих ситуаціях, коли немає можливостей і часу для повноцінного прийому їжі", — сказала дієтолог.

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