Лікар назвала підступну небезпеку мигдалю

У день можна з'їдати не більше 30 грамів горіхів.
Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, чому мигдаль може бути небезпечним для нашого організму.
За її словами, мигдаль за рахунок поживних речовин покращує функціонування серцево-судинної системи і роботу мозку, проте його вживання до термічної обробки загрожує проблемами зі здоров'ям.
Вона зазначила, що в мигдалі міститься ціаноглікозид амігдалін, продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту.
"При цьому виділяється синильна кислота, одна з найсильніших отрут..." - попередила фахівець.
Фус додала, що після теплової обробки (180 градусів протягом 8-10 хвилин) амігдалін не представлятиме небезпеки для організму.
У день можна з'їдати не більше 30 грамів горіхів.
"Плюс горіхів в тому, що вони можуть зберігатися довго, не втрачаючи при цьому своїх корисних властивостей і смакових якостей. Цей продукт можна брати з собою в тривалу поїздку і вживати в тих ситуаціях, коли немає можливостей і часу для повноцінного прийому їжі", — сказала дієтолог.
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