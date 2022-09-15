В Україні підтверджено перший випадок віспи мавп: всі симптоми хвороби

Віспа мавп / goodfon.ru

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп.

Як повідомляє МОЗ, наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.

"15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України", - йдеться в повідомленні.

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Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

За словами пацієнта, він не мав контактів з хворими на віспу мавп і не виїжджав за кордон.

"Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться", - додали в МОЗ.

Віспа мавп - віспоподібне захворювання, що викликається вірусами сімейства поксвірусів. Вона схожа на натуральну віспу, проте має меншу летальність і більш легкі симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалася в країнах Центральної і Західної Африки, зараз же більше половини всіх зафіксованих випадків припадає на Південну і Північну Америку.

Симптоми віспи мавп

До основних симптомів віспи мавп відносяться:

лихоманка,

головний біль,

міалгія (біль в м'язах),

біль у спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль в горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді бульбашок.

Іноді у людей спочатку з'являється висип, а потім інші симптоми. У деяких може бути тільки висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Як повідомляв Главред, випадки зараження віспою мавп вже зафіксували у Великій Британії, США, Іспанії, Португалії, Канаді, Італії та Швеції. До цього вірус був виявлений тільки в чотирьох країнах поза західною або центральною Африкою, і всі випадки мали пряме сполучення з континентом.

Тим часом російські пропагандисти пов'язують виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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