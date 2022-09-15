В Україні підтверджено перший випадок віспи мавп: всі симптоми хвороби

Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.
В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп.
Як повідомляє МОЗ, наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.
"15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.
За словами пацієнта, він не мав контактів з хворими на віспу мавп і не виїжджав за кордон.
"Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться", - додали в МОЗ.
Віспа мавп - віспоподібне захворювання, що викликається вірусами сімейства поксвірусів. Вона схожа на натуральну віспу, проте має меншу летальність і більш легкі симптоми.
До 2022 року віспа мавп фіксувалася в країнах Центральної і Західної Африки, зараз же більше половини всіх зафіксованих випадків припадає на Південну і Північну Америку.
Симптоми віспи мавп
До основних симптомів віспи мавп відносяться:
- лихоманка,
- головний біль,
- міалгія (біль в м'язах),
- біль у спині,
- збільшені лімфатичні вузли,
- озноб,
- біль в горлі,
- закладеність носа,
- кашель,
- висип у вигляді бульбашок.
Іноді у людей спочатку з'являється висип, а потім інші симптоми. У деяких може бути тільки висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.
Як повідомляв Главред, випадки зараження віспою мавп вже зафіксували у Великій Британії, США, Іспанії, Португалії, Канаді, Італії та Швеції. До цього вірус був виявлений тільки в чотирьох країнах поза західною або центральною Африкою, і всі випадки мали пряме сполучення з континентом.
Тим часом російські пропагандисти пов'язують виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.
Читайте також:
- Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп: "чіпляються за неї, щоб відволіктися від війни"
- У Росії розганяють фейк про причетність України до створення віспи мавп
- Віспа мавп може проникнути в Україну: хто потрапить під удар і як уберегтися