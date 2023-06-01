Україну накриє сильна магнітна буря: небезпечна дата вже близько

Україну накриває сильна магнітна буря. Її початок вже могли відчути багато метеозалежних людей. Про це повідомляє Meteoagent.
Відзначається, що магнітна буря почалася вже сьогодні, 1 червня. Зараз її потужність оцінюється на рівні слабкої магнітної бурі.
Вже завтра, 2 червня, активність стане сильнішою.
Як магнітна буря впливає на людину
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Дивіться відео про те, як захистити себе від магнітної бурі:
Раніше Главред публікував календар магнітних бур на весь червень 2023 року.
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