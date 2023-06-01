Україну накриє сильна магнітна буря: небезпечна дата вже близько

Сонячні спалахи досягнуть магнітного поля Землі вже завтра, 2 червня.

https://glavred.net/health/ukrainu-nakroet-silnaya-magnitnaya-burya-opasnaya-data-uzhe-blizko-10474843.html Посилання скопійоване

Україну накриває магнітна буря / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Україну накриває сильна магнітна буря. Її початок вже могли відчути багато метеозалежних людей. Про це повідомляє Meteoagent.

Відзначається, що магнітна буря почалася вже сьогодні, 1 червня. Зараз її потужність оцінюється на рівні слабкої магнітної бурі.

Вже завтра, 2 червня, активність стане сильнішою.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Дивіться відео про те, як захистити себе від магнітної бурі:

Раніше Главред публікував календар магнітних бур на весь червень 2023 року.

Вас також зацікавить: