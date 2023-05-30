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Налетять грози: в Україні сильно зміниться погода

Марія Тупік
30 травня 2023, 22:00 оновлено 30 травня, 22:56
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У Києві області буде мінлива хмарність, а температура підвищиться до +25 градусів.
Погода, погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні в останній день весни буде спекотною. Як повідомляють синоптики, в деяких областях України 31 травня буде дощ і гроза.

В Укргідрометцентрі прогнозують у південно-східних та східних областях вдень місцями і на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі. На решті території без опадів.

Температура вночі 10-15°, у західних регіонах 7-12°; вдень 20-25°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях 17-22°, у Карпатах 13-18°. Вітер північний, 5-10 м/с.

У Києві області буде мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура в Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°, в області вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Погода на літо 2023

Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в наприкінці травня-початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.

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Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.

Дивіться відео про те, що чекати кожному в червні 2023 - гороскоп від Влада Росса:

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