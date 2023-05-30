Налетять грози: в Україні сильно зміниться погода

Погода в Україні в останній день весни буде спекотною. Як повідомляють синоптики, в деяких областях України 31 травня буде дощ і гроза.
В Укргідрометцентрі прогнозують у південно-східних та східних областях вдень місцями і на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі. На решті території без опадів.
Температура вночі 10-15°, у західних регіонах 7-12°; вдень 20-25°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях 17-22°, у Карпатах 13-18°. Вітер північний, 5-10 м/с.
У Києві області буде мінлива хмарність, опади не очікуються.
Температура в Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°, в області вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер північний, 5-10 м/с.
Погода на літо 2023
Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в наприкінці травня-початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.
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Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.
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