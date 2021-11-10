Вчені з'ясували, який фрукт може врятувати від інсульту

Груша може знизити ризик інсульту-дослідження вчених / ua.depositphotos.com

За інформацією вчених, фрукти і овочі з білою м'якоттю можуть знизити ймовірність інсульту через їхні унікальні антиоксиданти. Адже інсульт виникає, коли утруднюється приплив крові до мозку, повідомляє Ехргеѕѕ.

За словами вчених, серед подібних овочів і фруктів ефективними є груші. Зокрема, вони здатні нормалізувати артеріальний тиск і холестерин завдяки натуральній клітковині, відомої як пектин. Як відомо, це неперетравлене харчове волокно, що утворює гелеутворюючу масу, яка збирає зі стінок кишечника токсичні речовини.

"Груші - хороше джерело клітковини і декількох корисних рослинних сполук включаючи катехін (антиоксиданти). Також він міститься в яблуках і какао, може допомогти знизити кров'яний тиск, поліпшити здоров'я кровоносних судин і запобігти утворенню тромбів", – йдеться у дослідників Рочестерського університету (США).

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У 2011 році група дослідників припустила, що груші можуть захистити мозок від інсульту. Тому дослідники вивчили медичні карти понад 20 тисяч осіб у віці 40 років, і тоді ні у кого не було серцево-судинних захворювань.

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За десять років серед досліджуваних сталося 233 інсульти. Відзначається, що ті, хто регулярно їв груші, яблука, овочі з білою м'якоттю, на 52% були менш схильні до інсульту.

Фахівці прийшли до висновку, що ризик інсульту знижується на 9 відсотків з кожними 25 грамами білих фруктів і овочів, споживаних в день.

Раніше Главред писав про те, що інсульт може трапитися з людиною як в 30 років, так і значно раніше. Ніяких чарівних аналізів, які можуть на це вказати, не існує, каже відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.