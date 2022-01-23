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Лікування кашлю соком редьки з медом: Комаровський розніс популярні "ліки"

23 січня 2022, 14:39

Кашель через тиждень або трохи більше проходить сам по собі, пояснив лікар.

кашель, хвороба
Доктор Комаровський розповів, як вилікувати кашель / Фото pixabay.com

Застуду і кашель не варто лікувати соком чорної редьки з медом, розповів відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

У своєму Instagram він пояснив, що цей метод є доісторичним і реально не допомагає в лікуванні.

Медик пояснив, що при звичайному перебігу ГРВІ триває приблизно 5-7 днів. По суті кашель через тиждень або трохи більше проходить сам по собі. Але якщо в цей період ви встигнете попринимать сік редьки з медом, ви можете вирішити, що саме це диво-засіб вилікувало кашель.

"Насправді, якщо вселити собі, що морквяний сік з домішкою петрушки лікує кашель... і коли ви захворієте наступного разу ГРЗ і почати пити морквяний сік з петрушкою, то через десять днів цей кашель пройде, то ви вирішите, що вам допоміг цей самий морквяний сік з петрушкою", - говорить лікар.

Він уточнив, що важливо розуміти, що в будь-якому випадку кашель - це не хвороба. Спочатку потрібно почути назву хвороби, адже немає такої хвороби, як нежить, кашель, головний біль. Це тільки симптоми.

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Як вилікувати кашель

За словами доктора Комаровського, кашель лікується рясним питтям і вологістю від 40 до 60 відсотків.

"Тому замість того щоб терти нещасну редьку і мед туди додавати, підіть краще помийте підлогу, відкрийте кватирку і напоїть дитину компотом", - додав медик.

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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

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Євген Комаровский кашель
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