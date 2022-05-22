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Яких жінок обирають чоловіки: головні дві якості

22 травня 2022, 04:49

Ласкавість жінки - це здатність зберігати внутрішній спокій, яке зовні проявляється як м'якість, жіночність, ніжність.

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Чоловіки вибирають жінок з цими двома якостями / 1zoom.ru

Чоловіки закохуються в зовнішність, а люблять за душу. І це незаперечний факт. Так які головні якості важливо мати жінці, щоб вибудувати гармонійні і тривалі відносини? Чого найбільше хоче від вас ваш чоловік, пише Lite.

Що мається на увазі під розумінням

Ми любимо тих, хто розуміє нас і розчаровуємося в тих, хто не розуміє. Розуміння - це залученість, емоційна близькість, інтерес до партнера.

Згадайте, що ви самі відчуваєте зростаючу симпатію до будь-якої людини, яка хоче вас ближче дізнатися, щиро цікавиться вашими емоціями, думками. Симпатія в якийсь момент переростає в більш глибоке почуття - любов.

Уважно слухайте вашого чоловіка, розумійте і підтримуйте його. Це і є секрет гармонійної взаємодії між партнерами.

Чому ласкавість так важлива чоловікам

Ласкавість жінки - це здатність зберігати внутрішній спокій, яке зовні проявляється як м'якість, жіночність, ніжність, але при цьому зі збереженням особистих кордонів і особистого стрижня.

У жінці - це внутрішній спокій і здатність легко витримувати будь-які стреси сімейного життя і позбавлятися від негативних емоцій, як дощ змиває бруд із міських вулиць.

Це не поступлива сліпа покірність. Ласкавість можна порівняти з водою: будучи текучою і м'якою, вона огинає будь-які перешкоди, але досягає своєї мети.

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