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Епідеміолог попередила українців про небезпеку нового штаму грипу

23 листопада 2021, 19:36

Вакцинуватися від грипу або коронавірусу в період будь-якого гострого вірусного захворювання протипоказано.

термометр, грип
Грип в Україні / соцмережі

Грип в Україні почав набирати обертів. Медики очікують в листопаді-грудні сплеск грипу, і цей штам буде досить небезпечним.

Як розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська, в 2020 році коронавірус і карантинні обмеження фактично витіснив грип з життя українців.

Проте в цьому сезоні він знову з'явився, і в кінці 2021 року можлива хвиля грипу.

Симптоми грипу в 2021 році

"Протиепідемічні заходи однакові як для COVID-19, так і для грипу, проте вакциновані іноді не дотримуються їх. У той же час проти грипу велика частина не вакцинована, тому вважають, що в 2021 році він буде більш поширений, ніж у минулому", - підкреслила Мухарська.

Вона додала, що на початкових стадіях захворювання відрізнити грип від коронавірусу досить складно, так як симптоми дуже схожі:

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  • Сильний головний біль і висока температура
  • Слабкість
  • Біль у м'язах
  • Ломота в тілі
  • Озноб і лихоманка

Медик підкреслила, що при появі симптомів, потрібно обов'язково звернутися до лікаря і поставити правильний діагноз.

Обидва захворювання мають різні клінічні прояви і не можна втрачати дорогоцінний час, щоб почати правильне лікування швидко.

Крім того, при підвищеній температурі, нежиті, кашлі, болях в горлі – дуже важливо залишатися вдома.

Вакцинуватися від грипу або коронавірусу в період будь-якого гострого вірусного захворювання протипоказано.

Нагадаємо, раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.

Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

viber
грип
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