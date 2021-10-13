Дієтолог розповіла, чому важливо включати до раціону рибу

Дієтолог повідала про користь риби / pixabay

Риба - чудове джерело білка, ненасичених жирних кислот та вітамінів А, Е і D, повідомила в соцмережі дієтолог Світлана Фус.

Але в першу чергу, як зазначила дієтолог, риба містить омега-3 жирні кислоти.

"Вони потрібні для повноцінного харчування, тому що не виробляються в організмі, для ефективної профілактики серцево-судинних захворювань", - зазначила фахівець.

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Фус повідомила, що хорошим джерелом омега - 3 кислот є оселедець.

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"Пам'ятайте, що рибу їсти обов'язково треба, причому жирну з холодних морських глибин: оселедець, скумбрію, лососеві", - перерахувала дієтолог.

Щоб подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, фахівець рекомендувала влаштовувати "рибні дні" 2-3 рази на тиждень.

"Мати рибу в своєму меню - значить надійно захистити своє серце", - підсумувала Фус.

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