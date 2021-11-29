Дієтолог назвала найшкідливіший горіх

Найнебезпечніший горіх / pixabay

Дієтолог Світлана Панченко заявила, що арахіс резонно вважати найбільш шкідливим горіхом через кілька факторів.

"Найшкідливішим горіхом дійсно можна назвати арахіс (земляний горіх). Взагалі помилково вважати його горіхом, він відноситься до сімейства бобових і росте в землі. Один з мінусів - є одним з найсильніших алергенів. Так як він росте в землі, то часто піддається впливу цвілевих грибків, які можуть негативно позначитися на здоров'ї людини", - пояснила Панченко, передають РИА Новости.

За словами фахівця, в будь-яких горіхах і в арахісі також міститься фітинова кислота, яка заважає засвоєнню ряду мікроелементів з їжі, наприклад, заліза.

"Тому сирі горіхи перед вживанням краще вимочувати кілька годин і надалі підсушувати", - резюмувала дієтолог.

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