ЗСУ відкинули окупантів у двох областях: деталі від DeepState

Сили оборони відкинули ворога біля Західного та Успенівки.

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У ЗСУ є успіхи на фронті / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

ЗСУ мають успіхи у двох областях

На Курщині уточнено лінію зіткнення

Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у двох областях - Донецькій та Харківській.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні в ніч на 5 березня, ЗСУ мали успіх у районі села Західне Дворічанської громади Куп'янського району Харківської області, а також відтіснили противника біля населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області.

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"Сили оборони відкинули ворога біля Західного та Успенівки", - йдеться у повідомленні.

Село Західне / Фото: deepstatemap.live

Успенівка на карті / deepstatemap.live

Також аналітики проєкту повідомили у зведенні про уточнення зіткнення сил у Суджанському районі Курської області.

"Уточнено лінію зіткнення в Черкаському Порічному", - зазначили у зведенні.

Ситуація в Курській області / deepstatemap.live

Тим часом у зведенні Генштабу, опублікованому ввечері 4 березня, ідеться про те, що ворог також намагається просуватися в районі Вовчанська Харківської області.

"На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч", - пише Генштаб.

Що стосується ситуації в Курській області РФ, то там ЗСУ вдалося протягом доби відбити 30 ворожих атак.

"Ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійські обстріли позицій наших військ", - повідомили в Генштабі.

Ситуація на фронті - останні новини

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Російські загарбники відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Україна має бути готова до погіршення ситуації на фронті. Ситуація може погіршитися, якщо війна не завершиться 2025 року. Про це сказав керівник Благодійного Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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