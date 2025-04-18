'Увійде в історію': ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ

Наступ росіян був на Покровському напрямку.

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Наступ РФ на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

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ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів на мотоциклах

Бій тривав більше 7 годин

Українські військові відбили один із найбільших штурмів армії РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Про це повідомляє Нацгвардія України.

"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", - йдеться у повідомленні. відео дня

Військові наголосили, що наступ на Покровському напрямку тривав трохи більше 7 годин.

Також відомо, що за годину противник в середньому втрачав:

до 40 осіб піхоти;

біля 13 мотоциклів;

по 3 ББМ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Євген Дикий заявив, що на сьогодні однією з найнапруженіших ділянок фронту для українських захисників залишається Лиманський напрямок.

Начальниця відділення комунікацій 128-ї ОГШБр, майор Анна Дзундза повідомила, що окупаційні війська країни-агресорки Росії нещодавно атакували Оріхівський напрямок великою колоною техніки.

Аналітики моніторингового каналу DeepState повідомляли, що Сили оборони України відновили контроль над позиціями поблизу Покровська, а також на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська просунулися біля двох населених пунктів - Надеждинки та Сухої Балки.

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Що таке Нацгвардія? Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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