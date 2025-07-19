Воїни ЛСР прорвались в глибокий тил окупантів і ліквідували "ахматівців"

Воїни легіону влаштували окупантам на тимчасово підконтрольній їм території неприємний сюрприз.

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"Ахматівців" ліквідували у тимчасово окупованій Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ЛСР:

ДРГ зайшли вглиб тимчасово окупованої Запорізької області

Воїни зафіксували важливу інформацію про противника

Внаслідок операціх знищено "ахматівців"

Диверсійно-розвідувальна група Легіону "Свобода Росії" 17 липня проникла на більш як 30 кілометрів вглиб тимчасово окупованої Запорізької області до населеного пункту Велика Білозерка.

Як повідомили в ЛСР, під час проведення операції було виявлено розміщення особового складу підрозділу "Ахмат" і важливі дані про логістику, техніку та командні пункти противника.

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З метою деморалізації ворога ДРГ знищила трьох "ахматівців", внаслідок підриву службового автомобіля. При цьому ніхто з воїнів ЛСР не постраждав.

"Наразі легіонери знаходяться на безпечній території і ми можемо з упевненістю заявити про успіх операції", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військового, перед армією країни-агресора Росії поставили нове завдання. Ймовірно, ворог все літо буде проводити штурмові дії на Запорізькому напрямку.

Напередодні повідомлялося, що воїни Легіону "Свобода Росії" на Запорізькому напрямку під час штурмових дій взяли у полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке.

Раніше стало відомо, що українські захисники атакували залізничний состав армії країни-агресора РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Про джерело: Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Особливу популярність Легіон Свобода Росії здобув після спільних з Російським добровольчим корпусом, а пізніше і Сибірським батальйоном, рейдів на територію Бєлгородської області. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

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