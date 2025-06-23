Чи зможе Росія окупувати 4 області України - топ-генерал США зробив прогноз

Попри гучні заяви Путіна про претензії на чотири українські області, ситуація для Росії на фронті стає дедалі гіршою, зазначив генерал Дептула.

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Чи зможе Росія окупувати 4 області України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Росія не зможе захопити 4 області України

РФ рухається до поразки

Відставки командирів армії Росії свідчать про провали на фронті

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, будучи впевненим у власній непереможності, заявляє претензії на чотири українські області. Водночас ситуація на фронті та в командних структурах російської армії демонструє, що РФ рухається до поразки. Про це заявив генерал-лейтенант у відставці ВПС США Девід Дептула в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що така самовпевненість Путіна базується на даних, які йому надає військове керівництво. Російська влада, зокрема й сам Путін, функціонують в умовах повного контролю над інформаційним простором.

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"Один із факторів, чому Україна, незважаючи на те, що чисельно і ресурсно значно поступається Росії, демонструє вражаючі результати у стримуванні цієї держави, цієї організації та якості управління. Але ви зробили чудову роботу, стримуючи цю надздатність", – сказав Девід Дептула.

Девід Дептула наголосив, що російські військові досягають результатів не завдяки професіоналізму, а через бажання догодити керівництву. Саме така система створила у Путіна ілюзорне враження про нібито перемогу, хоча насправді Росія зазнає поразки. За словами генерала, усвідомлення цього може настати лише після серйозного краху.

Він навів американський вираз — "пити воду зі своєї ванни" — як приклад ситуації, коли людина повністю відірвана від реальності й живе у власних ілюзіях. У випадку Росії це, на його думку, стало системним явищем.

Дептула підсумував, що в армії РФ кар’єрне зростання не пов’язане з реальними заслугами чи лідерськими якостями. Часті звільнення командирів з боку Путіна свідчать про провали на полі бою, які стали наслідком слабкого керівництва, поганої підготовки та застарілої стратегії.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові продовжують досягати успіхів на фронті, зокрема, їм вдалося звільнити селище Андріївка в Сумській області, яке нині повністю перебуває під контролем ЗСУ. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

Водночас російська армія не демонструє значного просування на сході України й дедалі частіше спрямовує удари по цивільних об’єктах. На це звернув увагу полковник Антс Ківісельг, очільник Центру розвідки Сил оборони Естонії.

Окрім цього, російські війська готуються до активізації бойових дій на південному напрямку. Ворог намагається потай перекидати сили на один із островів на Дніпрі й прагне просунутися до Антонівських мостів, проте українські захисники вчасно зупиняють ці спроби, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Хто такий Девід Дептула Девід А. Дептула є деканом Інституту досліджень аерокосмічної потужності Мітчелла та старшим науковим співробітником Інституту майбутніх конфліктів Академії ВПС США. У 2010 році він перейшов з ВПС США у званні генерал-лейтенанта після більш ніж 34 років служби. Під час своєї військової кар'єри він брав участь в операціях, плануванні та спільних бойових діях на рівні підрозділів, головного командування, штабу служби та бойового командування, а також працював у двох комісіях Конгресу, які розробляли майбутню оборонну політику США, передає Вікіпедія.

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