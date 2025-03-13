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Росія посилюватиме тиск: експерт назвав небезпечний напрямок фронту

Олексій Тесля
13 березня 2025, 15:59
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Зона контролю українських сил у РФ зменшилася приблизно до 350 квадратних кілометрів.
Дмитро Снєгирьов, ЗСУ
Дмитро Снєгирьов спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Главред

Головне із заяв Снєгирьова:

  • Росія, найімовірніше, посилюватиме тиск у Курській області
  • Зона контролю українських сил у РФ зменшилася

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов спрогнозував розвиток ситуації на фронті на тлі повідомлень про вихід підрозділів ЗСУ з Курської області.

"Росія, найімовірніше, посилюватиме тиск у Курській області, адже їй потрібно позбавити Україну "козирів" під час переговорного процесу - те, про що говорив президент Трамп. Водночас були протилежні заяви президента Зеленського, який зазначає, що присутність Сил оборони України розглядають як один із можливих важелів тиску на російську сторону", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що за останній час зона контролю українських сил у РФ зменшилася приблизно до 350 квадратних кілометрів, проте українські війська залишаються на ворожій території.

"Я не виключаю можливості виведення українських військ із Курської області як елемента політичних домовленостей. Це може бути однією з вимог Російської Федерації. Росіяни прекрасно розуміють, що за сім місяців української присутності в Курській області їм не вдалося розв'язати це питання ні політичним, ні військовим шляхом", - зазначив він.

Снєгирьов також додав, що не можна назвати "успіхи" РФ на Курщині виключно заслугою армії країни-окупанта, "у мене є великі побоювання з цього приводу".

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Снєгирьова:

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Як писав Главред, раніше видання Forbes написало, що українські військові, ймовірно, залишають Курську область на тлі наступу російських сил.

Нагадаємо, Олександр Сирський раніше заявив, що в передмістях Суджі та районах навколо неї тривають активні бойові дії. Він зазначив, що російські війська проводять штурмові дії на Курському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські сили і перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей.

Раніше представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські окупанти здійснюють спроби прорвати кордон у Сумській області. Ворожі сили проводять десятки штурмових дій позицій українських військових.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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