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"Триває зачистка центру": в ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста

Юрій Берендій
23 червня 2026, 22:13
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Російські війська змінили тактику штурмів і намагаються прориватися малими групами, однак ЗСУ успішно знищують противника та зривають його плани.
'Триває зачистка центру': в ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста
В ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста - яка ситуація в Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: Deepstatemap, Міноборони РФ

Про що сказав Юрій Мадяр:

  • ЗСУ контролюють Костянтинівку та зачищають місто від груп РФ
  • Загрози втрати контролю або оточення населеного пункту немає
  • Окупанти зазнають високих втрат і змушені перегруповуватися

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в Костянтинівці та знищують російські підрозділи, яким вдалося проникнути до міської забудови. Бої тривають не лише на підступах, а й у кількох районах міста, однак загрози втрати контролю над населеним пунктом наразі немає. Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків заступника командира 19 армійського корпусу Юрій Мадяр в ефірі "Суспільне Студія".

За словами офіцера, українські підрозділи проводять локальні операції всередині міста, поступово ліквідовуючи невеликі групи російських військових, які змогли просочитися до забудови.

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"Росіяни бігають, деморалізовані, але є ще ті, які намагаються відстрілюватися. Південь Костянтинівки — вже мінімум військовслужбовців противника, ми їх там зачистили. Зараз починаємо проводити деякі заходити для того, щоб знищити військовослужбовців противника в самій Костянтинівці — центральній та західній частині. Їх небагато, ми знаємо, де вони є", — зазначив Юрій Мадяр.

Останнім часом російська армія змінила характер своїх дій на цьому напрямку. Якщо раніше окупанти здійснювали масовані атаки, то тепер дедалі частіше використовують дрібні піхотні групи, а іноді відправляють у штурм навіть по одному військовому.

"Противник зменшив свої наступальні дії, ми з ним поки нормально справляємося. Я думаю, вони десь перегруповуються і щось думають зробити інше, тому що у них не виходить те, що вони запланували", — наголосив військовий.

За оцінкою офіцера, головним задумом російського командування було не пряме захоплення міста, а спроба створити загрозу для логістики українських сил. Він пояснив, що окупанти прагнули обійти Костянтинівку з різних напрямків, зайняти панівні висоти та перерізати шляхи постачання до Дружківки, Краматорська і Слов'янська, однак реалізувати цей план їм не вдалося.

Водночас спроби російських військ наблизитися до міста супроводжуються значними втратами. Після того як українські захисники перекрили лісосмуги, окупанти почали рухатися відкритою місцевістю, що робить їх легкою ціллю для Сил оборони.

"Раніше вони пробували проходити посадками, але всі їх ми перекрили нашими військовослужбовцями. Зараз вони взагалі намагаються перебігати полями, але їм це не вдається. Ми їх бачимо і вдало знищуємо. Втрати у них дуже високі. Недавно в нас була статистика: за день 53 військовослужбовці противника були знищені, а із нашої сторони — три втрати", — повідомив він.

За його словами, значну роль у стримуванні наступу відіграють українські оператори безпілотників, які виявляють і уражають артилерійські позиції, точки запуску дронів та піхотні групи ще на підходах до міста. Через це російським штурмовикам доводиться долати від 20 до 30 кілометрів, перш ніж вони отримують шанс наблизитися до Костянтинівки.

Окремо військовий відкинув заяви російської сторони про нібито можливе оточення міста, назвавши такий сценарій нереалістичним за нинішньої ситуації.

"Про оточення вони говорять дуже давно, але це неможливо, тому що наших військових там набагато більше. Ми даємо гідну відсіч. Наша піхота, безпілотна складова дуже непогано працюють. Противник намагається інфільтруватися, але відстань, для того щоб вони зайшли, дуже велика, тому ми їх дуже непогано знищуємо", — сказав Юрій Мадяр.

'Триває зачистка центру': в ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Чим важлива для ворога окупація Костянтинівки - коментар експерта

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що одним із головних пріоритетів для російських окупаційних військ залишається Костянтинівка. За його оцінкою, встановлення контролю над містом, на думку російського командування, дозволило б посилити тиск на українські сили в районі Покровська та Мирнограда, а також створити додаткові труднощі для оборони Часового Яру.

"Костянтинівку вони хотіли б захопити для того, щоб підтвердити Покровсько-Мирноградський виступ на північ від Покровська й Мирнограда", – вказав він.

'Триває зачистка центру': в ЗСУ оцінили загрозу оточення великого міста
Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, раніше бригадний генерал Олександр Бакулін зробив важливу заяву щодо становища в Костянтинівці. Він підкреслив, що проникнення російських підрозділів у міську забудову створює складні тактичні виклики і вимагає посиленого реагування з боку підрозділів оборони. Ситуація, за його словами, контролюється.

Зазначимо, військовий оглядач Іван Тимочко під час коментаря наголошував на зміні характеру бойових дій цього літа. За його словами, роль безпілотних технологій зростатиме і це вплине на можливості ураження логістичних ланцюгів противника.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState висловили занепокоєння щодо оперативної обстановки навколо міста. Фахівці вказали на наявність ризику часткової ізоляції Костянтинівки і закликали до оперативного втручання профільних структур для недопущення погіршення ситуації.

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Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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