Напружена ситуація на ключових напрямках: у Генштабі розповіли подробиці

Руслан Іваненко
27 серпня 2025, 02:11
Загарбники намагаються прорвати оборону на ключових напрямках, але українські війська успішно стримують наступ.
Бої на Покровському та Лиманському напрямках тривають, українські воїни ефективно відбивають наступ ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

З початку доби вівторка, 26 серпня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найгарячіше — на Покровському та Лиманському напрямках.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 130 бойових зіткнень. Загарбники завдали два ракетні та 40 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 708 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", — йдеться в повідомленні Генштабу станом на 22:00.

Ситуація на ключових напрямках

  • Північно-Слобожанський та Курський напрямки: українські захисники відбили шість атак, ще шість боїв тривають; ворог завдав три авіаудари та здійснив 170 обстрілів.
  • Південно-Слобожанський напрямок: загарбник чотири рази намагався прорвати оборону поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.
  • Куп’янський напрямок: ЗСУ відбили п’ять атак у районі Куп’янська та Нової Кругляківки.
  • Лиманський напрямок: окупанти атакували 27 разів, дев’ять боїв тривають.
  • Сіверський, Краматорський, Торецький та Покровський напрямки: кілька спроб прориву; найбільш активні дії — на Покровському напрямку (30 атак).
  • Новопавлівський напрямок: ЗСУ відбили 10 штурмів, тривають шість боїв.
  • Придніпровський напрямок: ворог двічі безуспішно атакував позиції.
  • Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: бойових зіткнень не зафіксовано.

Втрати противника

Протягом доби ЗСУ знищили 107 ворожих солдатів, 67 з них безповоротно, а також автомобілі, артилерійську систему, 16 дронів та кілька командних пунктів.

Експертна оцінка

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються закріпитися на адмінкордоні Донеччини та Дніпропетровщини, але зазнають значних втрат.

"За останні три тижні найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. На Покровському та Новопавлівському – справжнє загострення. Це елемент літньої кампанії й тиску, на який росіяни дали основне своє зусилля останнім часом. Особливо активні спроби зайти між Покровськом та Костянтинівкою", – зазначив Трегубов.

Покровськ / Інфографика: Главред

На його думку, стратегічна мета окупантів на Новопавлівському напрямку – демонстрація "реальної присутності" у Дніпропетровській області та підтвердження власних заяв, які вони озвучують уже майже місяць. Експерт наголошує, що, незважаючи на активність противника, значні втрати свідчать про ефективність оборони ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред з посиланням на Генштаб ЗСУ писав про те, що ворог активізувався на одному з напрямків. Українські війська успішно відбивають атаки, не даючи їм просунутися на Покровському напрямку. Їхня оборона залишається стійкою, попри інтенсивні штурми ворога.

В той же час виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що ЗСУ можуть відступити із стратегічної ділянки фронту. За його словами, українські Сили оборони можуть відступити з Серебрянського лісу через те, що він повністю знищений у результаті бойових дій.

Крім того, уперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська зайшли на територію Дніпропетровської області. Тривають бої в районі населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Напружена ситуація на ключових напрямках: у Генштабі розповіли подробиці

02:11Фронт

