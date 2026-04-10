Що одягнути на Великдень, щоб виглядати стильно: поради від дизайнера

Український дизайнер розповів, як виглядати святково та стильно на Великдень.

https://glavred.net/fashion/chto-nadet-na-pashu-chtoby-vyglyadet-stilno-sovety-ot-dizaynera-10755824.html Посилання скопійоване

Як виглядати стильно та святково на Великдень

Український дизайнер Андре Тан підготував стильну добірку ніжних образів на світле свято Великодня.

відео дня

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Що одягнути на Великдень, щоб виглядати святково. Зібрав для вас кілька ідей образів – стильних, комфортних і святкових. Переглядайте карусель і обирайте свій варіант", – написав український дизайнер.

Легка сукня з квітковими елементами

Сукня з квітковими елементами на рукавах не тільки подарує відчуття легкості та свіжості, але й виглядатиме вишукано. Легка тканина та світлий відтінок створюють відчуття свята.

Елегантний костюм

Якщо хочете виглядати вишукано, то такий костюм стане чудовим рішенням.

"Сучасний костюм з ефектним квітковим декором зробить ваш образ унікальним і дуже жіночним", — каже дизайнер.

Образ у пастельних тонах

"Легкий і водночас елегантний образ у таких кольорах створює відчуття ніжності та спокою, що ідеально підходить для святкового дня", — додає Тан.

Футболка з об'ємною квіткою

Біла футболка з великим квітковим елементом на плечі — це проста, але дуже стильна деталь, яка зробить ваш вигляд дуже святковим.

Образ з вишиванкою

Ну і звичайно, яке ж свято Великодня без вишиванки?

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред