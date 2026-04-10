Що одягнути на Великдень, щоб виглядати стильно: поради від дизайнера

Коротко:
- Які образи найбільше підходять для Великодня
- Як одягнутися стильно і водночас святково
Український дизайнер Андре Тан підготував стильну добірку ніжних образів на світле свято Великодня.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Що одягнути на Великдень, щоб виглядати святково. Зібрав для вас кілька ідей образів – стильних, комфортних і святкових. Переглядайте карусель і обирайте свій варіант", – написав український дизайнер.
Легка сукня з квітковими елементами
Сукня з квітковими елементами на рукавах не тільки подарує відчуття легкості та свіжості, але й виглядатиме вишукано. Легка тканина та світлий відтінок створюють відчуття свята.
Елегантний костюм
Якщо хочете виглядати вишукано, то такий костюм стане чудовим рішенням.
"Сучасний костюм з ефектним квітковим декором зробить ваш образ унікальним і дуже жіночним", — каже дизайнер.
Образ у пастельних тонах
"Легкий і водночас елегантний образ у таких кольорах створює відчуття ніжності та спокою, що ідеально підходить для святкового дня", — додає Тан.
Футболка з об'ємною квіткою
Біла футболка з великим квітковим елементом на плечі — це проста, але дуже стильна деталь, яка зробить ваш вигляд дуже святковим.
Образ з вишиванкою
Ну і звичайно, яке ж свято Великодня без вишиванки?
Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
