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5 головних помилок, які допускають жінки при нанесені губної помади

Даяна Швець
21 вересня 2024, 02:00
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Експерти поділилися унікальним порадами, як користуватись помадою, щоб макіяж був бездоганним.
помада
Помилки при макіяжі з помадою озвучили експерти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Інколи навіть найбільш довершений макіяж може зіпсувати, на перший погляд, не така вже серйозна помилка. Ось кілька типових промахів під час використання помади, яких варто уникати, а також поради, як наносити помаду на зрілі губи з тонкими лініями або зморшками. Своїми спостереженнями поділилися експерти Southern Living.

Помилка №1: Невідповідна формула помади

Для вас найкраще підходять стійкі помади. Але важливо розуміти різницю між стійкими і матовими формулами. Може здатися, що матова помада триматиметься довше, але водночас вона сильно сушить губи, що може погіршити стан зрілої шкіри. Краще вибирати помади з оксамитовим, кремовим або м'яким матовим фінішем, які також мають зволожувальні властивості.

Помилка №2: Невикористання скрабу та бальзаму

Якщо наносити помаду на сухі губи, результат буде не таким гладким. Перед використанням помади варто відлущити губи та зволожити їх бальзамом. Відмерлі клітини шкіри можуть накопичуватися, створюючи нерівну поверхню, тому відлущування допоможе вирівняти шкіру. Спробуйте скраб на основі цукру або просто скористайтеся рушником, щоб видалити суху шкіру, і після цього нанесіть бальзам для губ.

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Помилка №3: Ігнорування контурного олівця або праймера

Щоб уникнути розтікання і розмазування помади, використовуйте контурний олівець або праймер для губ. Вони створюють бар'єр, що утримує помаду на місці протягом усього дня. Це особливо важливо для того, щоб помада не потрапляла в куточки губ або зморшки.

Для повсякденного використання обирайте стійкий контурний олівець у відтінку, близькому до природного кольору губ. Для особливих випадків краще підібрати олівець, що співпадає з кольором помади.

Помилка №4: Боятися яскравих відтінків на зрілих губах

Деякі вважають, що з віком варто уникати насичених або яскравих кольорів. Це хибна думка. Важливо підбирати відтінки, що підходять до тону вашої шкіри, але немає потреби відмовлятися від улюблених червоних або рожевих кольорів. Якщо хочете спробувати новий відтінок, зверніть увагу на наші рекомендації щодо найкращих помад для будь-якого випадку.

Помилка №5: Надмірний акцент в макіяжі

Іноді більше — це краще, але не у випадку макіяжу. Якщо ви використовуєте насичену темну помаду разом із яскравим макіяжем очей, це може створити занадто важкий образ, особливо якщо шкіра стала тоншою через втрату колагену. Краще зробити акцент на одному елементі: якщо це яскрава помада, макіяж очей краще зробити мінімальним. Якщо ви обрали нейтральний відтінок для губ, можна додати більше туші для очей.

Як підібрати доглядову косметику?

Насамперед під час вибору доглядової косметики потрібно звертати увагу на свій тип шкіри. Ні в якому разі не можна використовувати засоби для сухої шкіри, якщо у вас жирний тип і навпаки. Також варто звертати увагу на вік. З віком легких кремів буде недостатньо, адже шкіра втрачає вологу, пружність, потребує більш жирних кремів, які зможуть наситити її необхідними компонентами.

Також важливим фактором є особливість вашої шкіри: акне, алергії, почервоніння, запалення та інше. Тут необхідно звертати увагу на склад, адже засоби з агресивними компонентами не підійдуть жінкам із чутливою шкірою.

Інші цікаві новини про макіяж

До речі, візажист розкрила головні секрети, які помилки в макіяжі додають вік. Часом жінки виглядають старшими через прості помилки, яких вони припускаються при нанесенні косметичних засобів.

До слова, визначити тип шкіри можна за лічені хвилини. Зірковий дерматолог розповіла, як швидко визначити його за допомогою дуже простого тесту з водою.

Також відриваємо від серця 5 правил, як робити масаж обличчя самостійно. Щоб тримати своє обличчя у формі, зробити його більш підтягнутим і зняти набряки, можна навіть не виходити з дому. Є процедура, яку можна провести самостійно.

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