Вкрали в 'Укренерго' 447 мільйонів: викрито масштабну схему маніпуляцій

Організатору енергетичної схеми та його спільникам оголосили підозри.

https://glavred.net/ukraine/ukrali-u-ukrenergo-447-millionov-razoblachena-masshtabnaya-shema-manipulyaciy-10758956.html Посилання скопійоване

В "Укренерго" вкрали 447 мільйонів за два роки

Коротко:

В Україні викрили схему розкрадання в "Укренерго"

Збитки — понад 447 млн грн

Організатори штучно занижували попит, створюючи дефіцит, який покривала держава

В Україні викрили масштабну корупційну схему в НЕК "Укренерго", яка діяла у 2022-2024 роках. Державі завдано збитків на понад 447 млн гривень. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Facebook.

За його словами, організатором схеми був засновник і фактичний контролер низки приватних енергопостачальних компаній, через які здійснювався продаж електроенергії. До реалізації схеми він залучив ще чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних фірм.

відео дня

Ці компанії постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання. Зокрема, вони свідомо занижували очікувані обсяги використання електроенергії, хоча фактичне споживання було значно більшим.

"Тобто "на папері" показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше. У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла", - розповів генпрокурор.

Водночас, за даними слідства, учасники схеми отримували від клієнтів повну оплату за електроенергію, але кошти не перераховувалися "Укренерго". Натомість їх виводили через підконтрольні компанії та ФОПів.

"Борг перед "Укренерго" вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами. Збитки – понад 447 мільйонів гривень", - заявив Кравченко.

Що загрожує учасникам схеми

За даними СБУ, до схеми причетні щонайменше п'ять осіб. Усім оголошено підозри за статтями про розкрадання майна, організатору також інкримінують організацію злочинної діяльності.

Під час обшуків вилучено техніку, документи та чорнові записи, які підтверджують діяльність групи.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці перевіряють можливі додаткові епізоди злочинної діяльності.

Новини "Укренерго"

Нагадаємо, у вересні 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" більшістю голосів звільнила голову компанії Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, рішення про відставку було ухвалене після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Кудрицькому пропонували написати заяву за власним бажанням, однак він відмовився.

Також у жовтні 2024 року Служба безпеки України затримала керівника департаменту безпеки Укренерго, якого підозрюють у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та запереченні державності України. За даними слідства, посадовець виправдовував збройну агресію РФ і повітряні удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі, а також передавав інформацію про наслідки атак на енергетичні об’єкти.

Крім цього, у вересні 2025 року у Київській області СБУ затримала агента ФСБ, який працював IT-фахівцем в "Укренерго" та передавав ворогу дані про енергетичну інфраструктуру України.

Про персону: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред