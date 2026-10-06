Графіки повертаються: в Україні з 15:00 6 жовтня почнуть вимикати світло

Обмеження запровадять для всіх категорій споживачів.

https://glavred.net/energy/otklyucheniya-sveta-vozvrashchayutsya-v-ukraine-s-15-00-6-oktyabrya-vvodyat-grafiki-10801850.html Посилання скопійоване

В Україну повертаються графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: Pexels

Головне:

З 15:00 у низці областей вводять погодинні відключення світла

Обмеження діятимуть для всіх категорій споживачів до кінця доби

У чотирьох областях через удари РФ виникли нові перебої з електрикою

У частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до кінця доби застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості.

Також вводяться погодинні відключення обсягом до 1 черги для всіх категорій споживачів. Про це повідомляють в Укренерго.

відео дня

Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

"Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - наголошують в компанії.

У низці областей є нові знеструмлення

Станом на ранок через російські удари по енергетичній інфраструктурі без електроенергії залишилися споживачі у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

В Україні зросло споживання електроенергії

В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30 6 жовтня воно було на 2,9% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Причиною назвали хмарну погоду, через яку побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно.

Українців закликають за можливості перенести використання потужних електроприладів на період з 10:00 до 15:00. Під час дії обмежень також радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Перевірити графік відключень за конкретною адресою можна на офіційних ресурсах місцевого оператора системи розподілу. Через російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можуть українців чекати тижні без світла

Масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає. Ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

"Я помірний оптиміст. Якщо у нас не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то, за моїм прогнозом, ми досить спокійно переживемо зиму", - наголосив він.

Водночас експерт не виключає серйозних, зокрема масштабних, знеструмлень у столиці, Одесі, Харкові та Кривому Розі. Аварійні графіки, за його словами, можуть запроваджувати й в інших областях.

"Але ніякого апокаліпсису я особисто не передбачаю", - додав Харченко.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці - останні новини за темою

Нагадаємо, 4 жовтня в Полтавській області внаслідок атаки російського безпілотника зафіксували влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Через пошкодження без електропостачання тимчасово залишилися близько 22 тисяч споживачів.

Раніше Главред писав, що Росія змінила фокус атак на українську енергетику та намагається ізолювати Київський енергетичний регіон від загальної енергосистеми. Водночас говорити про початок принципово нового етапу ударів або критичну ситуацію наразі немає підстав. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

24 вересня, у компанії "Укренерго" поінформували про знеструмлення у восьми областях України, де фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. У відомстві уточнили, що ремонтні бригади працюють виключно в районах із безпечною обстановкою, а ранкове навантаження на мережу зросло на 1,8% порівняно з попереднім днем.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред